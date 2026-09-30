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群益證榮獲「2026網路口碑之星」數位證券獎 深耕AI數位創新

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證榮獲2026網路口碑之星數位證券類-領航創新獎，經紀部主管執行副總裁張學菏（右一)代表領獎。群益金鼎證／提供
群益金鼎證榮獲2026網路口碑之星數位證券類-領航創新獎，經紀部主管執行副總裁張學菏（右一)代表領獎。群益金鼎證／提供

隨著台美股及ETF投資日益普及，數位服務與使用體驗成為投資人選擇券商的重要考量。全台最大數據分析平台《網路溫度計 DailyView》公布「2026第九屆網路口碑之星」得獎名單，群益金鼎證券（6005）憑藉數位金融創新與品牌經營，以 AI共好聲量年成長257%、企業正面聲量成長達64%，榮獲「數位證券類-領航創新獎」口碑肯定，並於2026年連續二季獲得「數位證券人氣標章」，展現持續深耕數位服務的成果。

「2026網路口碑之星」以「AI 共好」為核心，表彰在 AI 時代，於科技、信任與永續之間找到新平衡的卓越品牌與企業，在過去一年，群益金鼎證券累積18,616筆網路聲量，觀測期累積41,395筆網路聲量，AI共好聲量年成長257%；尤其在全台首創智慧金融服務「AI問問」創造話題、率先推動ISO/IEC 42001 AI治理標準，到攜手大甲鎮瀾宮推出「媽祖保庇金」，讓金融科技走進生活、融入文化；公益人文方面，群益連續多年深耕社會公益，捐血活動及群益愛閱讀等，企業正面聲量成長達64%，從數位創新到社會公益全面展現品牌影響力。

群益金鼎證券經紀部張學菏執行副總裁表示，在數位時代，網路聲量不只是品牌曝光的數字，更是券商了解市場、聆聽客戶需求的重要管道。隨著投資人接收資訊的方式日益多元，從新聞報導、社群平台、討論區到AI搜尋，每一次搜尋、討論與分享，都可能反映投資人正在關注的議題。群益也持續透過數位數據與社群觀察，掌握市場回饋，並進一步回饋至投資工具、APP功能、金融服務及品牌溝通的優化。

面對投資人使用習慣數位化，群益金鼎證券以「自主開發、策略合作、客戶需求洞察」三軌並行推動產品創新，持續串聯市場資訊、數位工具與AI科技服務。2025年推出「群益贏家Pro」APP，並整合即時新聞、財報與市場資訊推出「AI問問」，協助投資人快速整理、理解個股與市場資訊。透過網路口碑持續擴散，「AI問問」推出一個月內即帶動服務使用率提升103%，不少投資人回饋使用上「方便、快速」，尤其對平時工作忙碌、無法長時間盯盤的投資人而言，也能更有效率掌握市場資訊。

除了數位工具創新，群益也持續從投資人的生活情境出發，透過多元品牌溝通與消費者建立連結。今年攜手大甲鎮瀾宮推出限量「媽祖保庇金」，將台灣人熟悉的信仰文化融入投資情境，全台4,000份於活動期間2個月全數發放完，並獲得多家財經及主流媒體報導。

透過文化創意結合交易活動與「群益贏家Pro」APP推廣，不僅創造話題與媒體聲量，也讓金融品牌從產品與交易之外，進一步與投資人的生活及情感產生連結。群益延伸至社會公益，投入捐血活動及群益愛閱讀，號召員工與民眾共同響應，群益愛閱讀持續陪伴偏鄉學童接觸閱讀與藝文，讓品牌影響力不只停留在金融服務，傳遞人文溫暖與正向力量。

群益金鼎證券未來將持續深化AI科技與數位金融服務，透過使用者回饋與數位數據，持續優化交易平台數位化功能，「群益贏家Pro」APP，體驗更直覺、便利的數位投資服務。

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