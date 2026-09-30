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鴻海員工一早香醒了 百萬分紅獎金今入袋

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

全球ICT組裝龍頭鴻海（2317）員工的年度分紅獎金，依循近年慣例，已於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅係依各事業群營運績效，以及員工個人績效表現進行分配，並非平均發放，因此，實際金額將依單位及個人表現有所不同。績效優異單位且表現突出的員工，有機會拿到百萬甚至更高的分紅獎金。

受惠於AI產業需求強勁成長，以及既有ICT業務維持穩健表現，鴻海集團營運規模持續擴大，營收與獲利延續近年的強勁成長動能，雙創歷史新高。

鴻海秉持與股東及員工共享經營成果的理念，7月底業已先行配發1,009億元現金股利給股東，創下自1991年上市以來的最高每股現金股利金額，將營運成果與股東分享。

而今年鴻海員工年度分紅整體平均水準，較去年大幅成長兩位數百分比以上，以感謝同仁過去一年的貢獻，並與員工分享成長的果實。

鴻海的整體薪酬架構，包括員工年度薪酬包含月薪(每月發放)、固定年終獎金(每年國曆12月發放)、績效獎金(農曆春節前發放)、年度員工分紅(每年9月發放)等四個項目組成，各自有不同的核發依據與時程。

其中三項獎金發放基礎如下:一，年底績效獎金：公司依據事業群營運成果與員工個人年度績效，於年底依相關制度核發績效獎金，實際金額視單位與個人表現而定。

二，固定年終獎金：公司另有固定年終獎金機制，原則上為2個月，與依績效獎金有所區隔。三，年度員工分紅: 依公司年度經營成果、各事業群營運績效及員工個人績效進行分配。

鴻海年度員工分紅依公司年度經營成果、各事業群營運績效及員工個人績效進行分配，並非齊頭式平均發放。近年已形成於每年9月底固定發放的機制，讓員工對獎酬時程更具可預期性，也獲得員工普遍正面回饋。由於發放時間，通常在中秋節前後，因此鴻海分紅獎金，會被稱為秋節大禮包。

根據證交所統計，鴻海2025年平均員工薪資高達255萬元，在其他電子業名列前茅。

鴻海 獎金 員工分紅

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