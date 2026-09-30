2026網路口碑之星揭曉！李多慧蟬聯、臺鐵小編願當「鄰家阿伯」 鴻海劉揚偉分享經營心法

AI浪潮從企業效率工具加速走入工作與日常生活，品牌面對的下一道課題，也從有沒有導入AI，走向如何讓AI創造更多人都能受益的價值。大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》今（29）日舉辦「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮，以「AI共好（AI for Good）」為年度主題，並透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》及AI語意分析，表彰ESG永續發展、觀光休閒、生活消費三大領域，共計14個產業類別、27家表現卓越的企業。個人獎方面，鴻海科技集團董事長劉揚偉繼2024年後，再獲「年度最具網路好評影響力企業領袖」；人氣IP「貓貓蟲咖波」首度拿下「年度最具網路領袖價值YouTuber」；李多慧蟬聯「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」；「年度最具網路好評影響力社群小編」則由臺鐵小編獲得殊榮。

典禮現場除邀請台北市副市長李泰興、數位發展部數位產業署童明慧主任秘書及台灣數位信任協會理事長詹婷怡出席頒獎，也同步發布《2026年度趨勢觀察報告》。報告顯示，「AI共好」相關網路討論年增134％，全年AI相關討論更累積逾1,252萬筆，穩居年度網路熱議話題第一，反映AI快速普及之下，市場關注已從技術導入，延伸至信任、使用及社會共享等議題。

破解AI世代焦慮！大數據公司將推動「信任溫度」

《網路溫度計DailyView》

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面對AI生成內容讓真假界線日益模糊，大數據(股)公司董事長暨《網路溫度計DailyView》共同創辦人金志丞指出：「在AI時代下，到底什麼是不太會變的？我個人的答案是『信任』。」企業正從使用AI走向與AI協作，AI已逐漸參與企業的判斷與決策；當AI生成內容愈來愈容易，真假界線也愈來愈模糊，「真實」與「信任」反而成為更稀缺的品牌資產。過去品牌關注聲量、好感度與互動，未來更重要的問題將是消費者到底有多相信一個品牌。因此，大數據(股)公司即將推出全新「信任溫度」，期望透過長期累積的數據與不同面向觀察，為市場建立可信的判斷依據，讓品牌不只追求被看見，更能理解自己是否真正被相信。

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對此，台灣數位信任協會理事長詹婷怡亦呼應，直言信任絕非企業的「成本」，而是最核心的品牌資產。詹婷怡強調：「AI是未來建構企業生態系非常重要的平台，而永續絕對是市場的優勢跟生存基礎。」期許獲獎企業攜手成為「守護信任的人」，共同打造與國際接軌的數位信任環境。

產官攜手AI共好！北市府推智慧施政、數發部攜手民間防詐

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除了信任機制的建立，產官學如何透過AI實現公私共好也成為焦點。台北市副市長李泰興表示，北市府已成立AI推動小組，計畫於三年內在公車專用道試行自駕公車、以AI輔助急救醫療預先傳送數據，並規劃為公務員配備AI助理應對缺工衝擊。李泰興同時提醒：「人還是要保持創新的能力，不能讓AI取代我們的創新」，期待未來與獲獎企業有更多合作。

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數位發展部數位產業署主任秘書童明慧則指出，產業署始終秉持「政府打造環境，民間放心去創新」的理念，提供算力、資料與人才等資源協助產業升級；她更特別肯定大數據公司近期加入「防詐好人隊」，展現公私協力的典範，承諾政府會持續做產業堅實的後盾，讓AI不僅聰明高效，更兼具溫度與信賴感。

AI共好聲量年增134％ Threads互動成品牌口碑新場域

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AI不只成為年度網路最受關注話題，也正在加速進入企業。當AI應用逐漸普及，企業面對的下一階段課題，也從技術導入進一步走向如何讓更多企業與使用者真正用得起、用得好。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察顯示，「AI共好」相關網路討論年增134％，進一步觀察五大討論面向，其中「AI教育素養」增加最多，年增178％。相較前一年度熱門關鍵字著重「生成式」、「轉型」及「電信」，今年則新增「攜手」、「倫理」、「教師」等熱門關鍵字，顯示AI討論正從企業自身如何使用AI，逐步延伸至跟誰一起做、做給誰、要遵守什麼規則。

同時，社群平台版圖也持續改變品牌與消費者建立關係的方式。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測顯示，Facebook仍居主要社群平台之首，Threads則成為成長最快的平台。進一步分析Threads熱門貼文，其中「生活與心情」及「互動與接龍」合計占近六成，平均每則主文分享32次，更是Facebook平均5次的6倍以上，顯示即時體驗、生活分享與網友主動參與，正成為品牌口碑擴散的新場域。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，AI與社群的快速發展，已經重新定義品牌影響力，也正在改變品牌與消費者建立關係的方式。過去，品牌掌握內容與傳播資源；現在，AI降低內容製作的門檻，社群則讓每一位消費者都成為資訊的參與者與傳播者。品牌影響力已不只是創造多少曝光，更在於有多少人願意參與、認同並主動分享。未來，品牌真正需要經營的，是對消費者更深的理解，並將每一次互動轉化為信任的累積，形成長期而持續的品牌影響力。

從信任、AI到ESG 產業專家共議「AI共好」實踐路徑

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呼應本屆「AI共好」主題，頒獎典禮特別規劃「AI共好：科技、信任與永續間的新平衡」焦點對談，邀請台灣數位信任協會理事長詹婷怡、大數據(股)公司總經理溫紹郁，以及鴻海精密工業永續委員會推動辦公室經理黃奕誠，分別從「Trust、AI、ESG」三大面向，探討數位信任如何成為AI時代的基礎建設、企業如何兼顧AI創新與數據可信度，以及大型製造業如何讓AI應用與永續轉型相互支撐，共同勾勒科技、信任與永續兼具的「AI共好」實踐路徑。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡表示，當AI從工具逐步進入企業核心流程，企業面對的已不只是技術問題，更是信任問題。「負責任AI」必須建立在透明、可解釋、可信任與可問責的基礎上，並透過完善的AI治理與人機協作機制，讓創新能在值得信任的環境中持續發展。大數據(股)公司總經理温紹郁則從企業AI落地角度指出，真正的挑戰已不只是選擇模型或工具，而是如何整合可信資料、工作流程與組織人才，讓AI真正進入日常營運。他認為，「AI共好」的關鍵，是讓AI不再只是少數企業或技術領先者的優勢，而是讓不同規模的企業與更多使用者都能用得上、信得過，讓科技進步轉化為更多人可以共享的價值。從ESG實踐來看，鴻海精密工業永續委員會推動辦公室經理黃奕誠表示，企業永續經營必須兼顧EPS與ESG，AI除了加速決策、提升營運效率，更應將科技效益延伸至供應鏈與合作夥伴。企業不只要自己走得快，更要帶著夥伴一起走得遠，透過一次次「說到做到」，形成AI、ESG與信任的正向循環。

國泰綜合證券連四年奪數位證券類獎項 27家企業展現品牌口碑力

《網路溫度計DailyView》

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本屆「網路口碑之星」聚焦ESG永續SDGs、觀光休閒及生活消費三大領域，從14個產業類別評選「領航創新獎」與「策略卓越獎」，共27家企業獲得肯定。從年度網路數據來看，AI、供應鏈、服務體驗及消費型態的改變，也明顯反映在不同產業的口碑表現。其中，國泰綜合證券連續第四年拿下數位證券類獎項，成為本屆企業獎亮點之一；鴻海精密網路互動力提升68％、網路好感度成長80％，華邦電子正面聲量成長101％、網路互動力上升229％，展現企業在AI、供應鏈與市場快速變動下持續累積的品牌口碑力。

從年度產業討論來看，AI也正深入不同消費與服務場景。觀光休閒領域中，連鎖餐飲「AI應用」聲量年增35.9％，其中本屆獲獎的路易莎網路互動力成長77％、AI話題聲量成長169％；漢來美食網路互動力成長50％、AI話題聲量更成長344％。職業賽事同樣是本屆口碑成長亮點，本屆獲獎的樂天桃猿網路互動力成長120％、正面聲量成長78％；味全龍網路互動力成長26％、正面聲量成長13％，呼應觀眾進場人次創新高、球迷應援聲量成長近六成的趨勢。

生活消費領域則以影音串流與電商服務表現亮眼，遠傳friDay影音網路好感度成長51％、總聲量成長32％；Netflix網路互動力成長51％、正面聲量年增29％；本屆獲獎的Klook則以AI客服接手三分之二詢問、解決率達九成，成為「AI共好」落地服務體驗的具體案例，顯示科技應用、內容與服務體驗正共同影響消費者對品牌的評價。

劉揚偉再獲企業領袖肯定 李多慧蟬聯啦啦隊員獎

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個人獎項方面，鴻海科技集團董事長劉揚偉繼2024年後，再獲「年度最具網路好評影響力企業領袖」，過去一年累積18,689筆網路討論，其中62％聚焦AI，從企業AI轉型到智慧醫療，持續擴大科技創新的產業與社會影響力。代為領獎的鴻海公共關係部主任蔡浩詳致詞時強調，劉揚偉近年提出「分享、合作、共榮」理念，帶領鴻海積極與外界溝通，並轉達其經營心法：「董事長經常跟我們說，分享是人類社會進步的原動力」，若願意分享好的技術或想法，就有機會找到更多夥伴一起把事情做好、把市場做大。他表示，此次獲獎代表大眾不僅看見鴻海，也更願意了解鴻海，承諾未來將持續攜手產業夥伴共創價值。

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李多慧則蟬聯「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」，全年聲量近59萬筆、年增32％，並將個人影響力延伸至身障公益、反毒反酒駕及花蓮救災等公共議題。親自領獎時，李多慧特別感謝《網路溫度計DailyView》的肯定，並將榮耀歸給所有支持她的粉絲：「這個獎不只是我自己的，是我和台灣朋友們的！」真誠又暖心的發言展現滿滿親和力。

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首次拿下「年度最具網路領袖價值YouTuber」的人氣IP「貓貓蟲咖波」，以無對白、跨語言內容布局六大社群平台，YouTube累積301萬訂閱，今年網路互動力成長38％。代表團隊受獎時表示，咖波一直以來透過肢體與表情說故事，希望能跨越語言藩籬讓大家獲得快樂和療癒。談及一路走來的歷程，團隊深刻吐露，能從網路創作走進大眾生活乃至跨足國際，每一步都極具意義：「身為來自台灣的原創IP，未來我們會繼續用自己的步伐，探索更多的可能。」

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臺鐵公司本屆獲頒「年度最具網路好評影響力社群小編」，以幽默、即時且具溫度的互動累積好感。代表受獎的臺鐵公關處品牌行銷科助理管理師常文洪表達「三個感謝」，除感謝長官給予信任，讓百年企業能用創新方式呈現同仁日常，更將榮耀獻給全台灣人。談及花蓮風災引發熱烈迴響的「鏟子超人」事件，他感動表示每一個留言與分享，都化為了實質的救援力量，並直呼：「台灣人友善善良的天性，真的是讓一個人變成一群人，再變成一群超人。」談及社群經營心法，常文洪指出團隊將粉專定位為「角色帳號」，盼打破傳統國營事業的刻板印象：「（臺鐵社群）像是『鄰家阿伯』，比較溫暖、誠懇，偶爾懂一點網路語言，在百年企業的背景下可以有一點反差的驚喜」，並溫情承諾未來臺鐵會繼續當大家的鄰家阿伯，陪伴大家前行。

「2026第九屆網路口碑之星」得獎品牌企業完整名單

ESG永續發展領域

策略卓越獎

科技、電子及工業：華邦電子

金融：彰化銀行

建設公司：將捷建設

居家生活消費：遠東百貨

公益團體：華山基金會

領航創新獎

科技、電子及工業：鴻海精密工業

金融：凱基金控

建設公司：冠德建設

居家生活消費：信義房屋

公益團體：家扶基金會

觀光休閒領域

策略卓越獎

航空公司：日本航空

連鎖餐飲集團：路易莎

職業賽事：樂天桃猿

領航創新獎

連鎖餐飲集團：漢來美食

職業賽事：味全龍

生活消費領域

策略卓越獎

連鎖藥妝藥局：康是美

數位證券：國泰綜合證券

電商平台：Klook

百貨零售：遠東SOGO百貨

OTT影音串流平台：遠傳friDay影音

寵物生活：法國皇家

領航創新獎

連鎖藥妝藥局：丁丁藥局

數位證券：群益金鼎證券

電商平台：蝦皮購物

百貨零售：新光三越

OTT影音串流平台：Netflix Taiwan

寵物生活：汪喵星球

個人獎

年度最具網路好評影響力企業領袖：鴻海科技集團董事長 劉揚偉

年度最具網路好評影響力社群小編：臺鐵公司

年度最具網路領袖價值YouTuber：貓貓蟲咖波

年度最具網路領袖價值啦啦隊員：李多慧

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