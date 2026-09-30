科技論壇10月14日登場 潘健成：AI落地潮正要開始

群聯（8299）創辦人暨執行長潘健成表示，AI代理（AI Agent）引爆的AI落地潮正開始，看好AI PC與混合雲商機，隨著「養AI龍蝦」應用需求快速成長，AI SSD儲存及資安解決方案需求同步提升，帶動儲存產業迎向新一波發展機會。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討AI Agent發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

隨著AI Agent掀起產業新賽局，從「養龍蝦」熱潮到企業導入，儲存、資安與運算成本成為AI落地關鍵。潘健成將於論壇當天以「AI龍蝦的世界觀」為題，進行專題講座，為企業掌握AI應用浪潮提供觀察視角。

潘健成指出，儲存正成為AI基礎建設的核心支柱，直接影響效能、效率及擴充能力，因為AI Agent可承接更複雜的工作流程，倚重雲端的架構，也浮現Token（詞元）費用難以預測與資料隱私等挑戰，地端AI部署因此成為重要發展方向。

潘健成以石油業形容儲存產業，凸顯他對長期需求的看法。他觀察，當AI逐步走進企業日常營運，商機也將延伸至支撐應用運作的基礎建設，如何有效儲存、管理與使用資料，牽動AI部署效益。

針對這項趨勢，群聯提出地端與雲端分工的混合架構，讓複雜任務運用雲端AI，日常工作則在地端處理，藉此兼顧回應速度、成本及資料掌控，這意味企業導入AI Agent，須將使用效益、持續運作成本與機密資料保護一併納入考量。

群聯已推出aiDAPTIV混合型龍蝦與混合型AI SSD方案，切入相關應用。潘健成強調，這些布局將為業績帶來正面助益，在AI應用由雲端向個人電腦與企業端延伸趨勢下，儲存廠商也加速透過整合方案，爭取更高附加價值商機。

潘健成提到，AI時代儲存產業的競爭，將從價格轉向應用價值，尤其AI普及、Token用量攀升，容量與效能需求將同步提高，儲存也將成為AI基礎建設的核心。