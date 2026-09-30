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超微進擊實體AI！收購實驗室World Labs 台鏈歡呼

經濟日報／ 本報綜合報導
超微執行長蘇姿丰（左）與World Labs創辦人李飛飛 。圖／截自李飛飛X帳號
超微執行長蘇姿丰（左）與World Labs創辦人李飛飛 。圖／截自李飛飛X帳號

外電報導，美國晶片大廠超微（AMD）宣布已簽署最終協議，以82億美元（約台幣逾2,600億元）規模的全股票交易，收購由「AI教母」李飛飛所創立，並擔任執行長的AI模型與研究實驗室World Labs，取得「空間智慧」技術，提前布局實體AI。

外界預期，超微此舉將強化實體AI加速落地，將進一步帶動算力飆升，超微陣營相關AI伺服器代工供應鏈包括鴻海（2317）、廣達、緯創緯穎及英業達等廠商後續商機看俏。

超微投資World Labs概況
超微投資World Labs概況

World Labs是由曾任職於Google的史丹佛大學教授李飛飛在2024年創辦，開發所謂的世界模型，也就是能運作實體世界應用的AI軟體，其「空間智慧」技術能用少數幾張圖像，生成3D環境，應用於推進機器人、科學發現及工廠設備等工作。超微認為，此舉可強化該公司因應新興模型與應用需求，開發AI硬體、軟體及系統的能力。

上述這樁全股票交易價值約為82億美元，將在今年底前完成，李飛飛也將出任超微執行副總裁暨首席科學家，直接向超微董事長暨執行長蘇姿丰報告。超微指出，隨著AI擴展至推理、機器人技術、模擬及實體AI等領域，對運算基礎設施的需求日益多元。

World Labs在開發先進模型方面的專業知識，將使其能夠更深入了解工作負載的演進趨勢，並有助於制定未來的技術路線圖。

World Labs今年稍早曾完成一輪10億美元規模的募資，參與的投資人也包含超微。

蘇姿丰表示，打造下一代AI運算平台需要深入瞭解模型的演進方式。李飛飛與World Labs團隊帶來卓越的研究領導力與模型專業知識。未來將共同運用這些洞察來開發硬體、軟體與系統，為下一代AI挹注動能，並進一步強化開放式AI產業體系。

李飛飛則說，推動下一代AI技術的發展，需要模型研究、系統與運算之間的緊密合作。加入超微將為其團隊提供所需的資源與深厚的工程實力，以加速研究進程，並協助定義下一個AI時代所需的基礎設施。

供應鏈方面，目前鴻海、廣達、緯創等皆有承接超微Helios平台、Instinct加速器相關模組代工訂單，並供貨給亞馬遜、Meta等CSP大廠。

法人指出，廣達、緯創今年下半年受惠於量產出貨超微MI455X及Helios平台，且預計今年第4季出貨動能將是今年高峰。

宏達電則是目前唯一與World Labs策略合作的台廠。宏達電與World Labs於2025年11月首度公開雙方技術合作計畫，由宏達電旗下二個核心業務VIVE Mars 、VIVERSE與World Labs展開深度串聯，並透過World Labs的3D空間生成模型「Marble」， 強化虛擬製片與元宇宙互動體驗，雙方至今仍維持技術合作關係。

（國際中心、記者蘇嘉維、鐘惠玲、陳昱翔）

超微 緯創 緯穎

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