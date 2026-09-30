科學園區上半年營收衝高 國科會預期對經濟成長貢獻超過二成

國科會昨（29）日發布三大科學園區今年上半年營業額達3.54兆元，創同期新高，年增29.27%，主要受惠全球AI應用深化及高效能運算技術發展，催生AI晶片與雲端服務爆發性需求。國科會更看好全年營業額將高達7.56兆元。

國科會統計，上半年竹科營業額1.12兆元，年增36.03%；中科0.64兆元，成長20.63%；南科1.77兆元，成長28.57%。三大科學園區從業人員亦達34.5萬人，年增4.17%。

上半年科學園區營業額

國科會主委吳誠文表示，今年科學園區對台灣經濟成長貢獻將會超過二成，但也希望將科學園區發展成果推展到園區外及其他產業，希望由領頭半導體業者，如台積電帶動供應鏈推行智慧製造，提升競爭力和生產力，將AI紅利外溢出去。

國科會分析，科學園區六大產業全面成長。積體電路產業在高效能運算與AI應用需求帶動下，營業額成長29.57%；光電產業方面，雖面板出貨動能放緩，但憑藉光纖通訊模組訂單增加，及不斷電系統銷售成長，營業額平穩成長6.3%。

至於電腦及周邊產業則受惠AI應用深化及雲端服務需求強勁，帶動伺服器及相關周邊設備出貨動能豐沛，推升營收大幅成長82.49%。

精密機械產業亦搭上AI應用浪潮及全球半導體相關產業擴展熱絡，帶動精密設備、自動化系統及精密元組件需求，營業額成長37.65%。

生物技術產業因醫療器材及新藥行銷策略發酵，加上CDMO（委託開發暨製造服務）專案顯著挹注效益，上半年營收成長17.44%；通訊產業則受惠主流網路通訊設備規格轉換動能，帶動上游關鍵元件銷售成長，營業額成長13.01%。

展望2026年下半年，國科會副主委蘇振綱表示，就目前對廠商訂單及生產掌握，今年全年三大科學園區營業額將達7.56兆元。

國科會表示，全球經濟雖受地緣政治風險與全球貿易關稅成本轉嫁的雙重考驗，惟AI應用浪潮持續推升，及半導體先進製程領航優勢下，園區廠商透過強化供應鏈韌性、深化客戶夥伴關係，全面提升全球市場戰略競爭力，預估將會交出亮麗成績單。