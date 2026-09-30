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電子化學品競爭 本土業者聯手改寫版圖

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

半導體擴產帶旺製程用化學品需求，台廠、外資合縱連橫，而在晶圓大廠落實「供應不中斷」（BCP）、積極培育第二、第三供應商的政策推進下，市場已逐步被本土業者卡位，如今本土企業強強聯手，業界認為將進一步改寫電子化學品競爭版圖。

業者指出，國內電子級硫酸市場已形成「一家制霸、四分天下」格局，廣明為先進製程主要硫酸供應商；康普旗下恆誼化工則與日本三菱化學合作，另有業者供應德國化工巨頭巴斯夫（BASF），形成外資與本土業者並存的市場格局。

其中，中華化（1727）為國內最早民營硫酸工廠之一，旗下電子級硫酸產線今年通過先進製程驗證，成為第二家具供應實力的本土廠商。

至於電子級鹽酸，國內主要業者包括義芳化工、台灣紙業，外資則有關東鑫林及旗下義鍇化工。台紙近年投入電子級鹽酸純化技術，憑藉既有電解製程基礎，切入半導體供應鏈。

晶圓 製程 先進製程

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