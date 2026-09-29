中科上半年營收、出口雙創歷年同期新高 全年上修挑戰1.3兆元新高

受惠AI應用需求強勁擴增，中科管理局29日公布中科2026年上半年營業額達6,436.28億元、年增20.6%，出口額4,761.65億元、年增64.6%，雙雙創下歷年同期新高。另就業人數6萬3,111人亦創歷年新高，較2025年同期增加3,836人，成長6.4%。

中科管理局推估，在台積電、台灣美光、矽品及華邦電等大廠助攻下，今年全年中科園區積體電路產業的營業額可望首度突破兆元大關。而園區全年營業額也將原估的1.2兆元，上修為1.3兆元以上，創歷史新高。

值得注意的是，中科台積電1.4奈米新廠工程正如火如荼推進，預計未來四座新廠全數完工投產，總員工數在9,000至1萬人，其中，明年4月就將有首批5,400餘名營運及外包人員進駐中科。

就園區主要產業分析，積體電路受惠於AI浪潮催化高效能運算晶片及記憶體需求高速擴張、先進封裝產能供不應求，推升上半年營業額達5,494.86億元、大幅躍升25.7%，占整體營收比重亦由去年同期的81.93%拉升至85.37%。

光電產業在大尺寸液晶面板需求放緩及消費性電子拉貨疲軟下，致營業額563.98億元、衰退10.7%。精密機械產業因半導體大廠加速推進先進製程擴廠，強力驅動高階製程設備及精密零組件拉貨動能，營業額192.93億元、大增22.5%。

生技產業因國際通路布局發酵及核心新藥全球市占率提高，營業額99.58億元、揚升17.3%；電腦及周邊產業受指紋辨識模組面臨換代，客戶需求降低影響，營業額49.63億元、衰退18.2%。

中科持續積極招商，2026年上半年累計引進8家高科技廠商，包含積體電路3家、光電2家、通訊1家及園區事業2家；投資總金額52.33億元，加計增資案8.41億元，合計投增資總額達60.74億元。

截至2026年上半年，中科園區累計已引進250家國內外高科技廠商（包含42家外商），計畫投資額逾2.48兆元。

引進亮點廠商包括：是方電訊中科分公司、圓達科技中科分公司、大東樹脂化學中科分公司、欣亞中康能源、濰元科技等。

展望未來，中科管理局長許茂新表示，在全球關稅措施及中東地緣政治風險下，各產業雖仍面臨出口利潤與供應鏈帶來不確定性，但在半導體產業高速運算晶片及記憶體的強勁需求領軍下，科技大廠先進製程持續深化布局，將全面帶動積體電路、精密機械及生物技術等產業營收成長，再創中科產值新高峰。