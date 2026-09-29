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富邦Angels助陣！小台積0052掛牌20周年 成立以來績效翻25倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦投信董事長黃昭棠（左二）帶領團隊，與台灣證券交易所暨台灣指數公司董事長林修銘（右二）、台灣指數公司總經理潘景華（右一）、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩（左一），共同出席0052掛牌20周年記者會。富邦投信／提供
富邦投信董事長黃昭棠（左二）帶領團隊，與台灣證券交易所暨台灣指數公司董事長林修銘（右二）、台灣指數公司總經理潘景華（右一）、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩（左一），共同出席0052掛牌20周年記者會。富邦投信／提供

在包含李珠珢在內的富邦Angels勁歌熱舞助陣下，富邦投信29日舉辦有「小台積」之稱的富邦科技（0052） ETF掛牌20周年記者會，回顧0052自2006年9月12日上市以來，陪伴投資人走過金融海嘯、科技產業循環及多次市場震盪，也完整參與台灣科技產業躍升全球關鍵供應鏈的成長歷程，0052儼然成為全民的科技ETF代表。

根據投信投顧公會委託台大教授資料統計，0052自成立以來至2026年8月底，一年、二年、三年、五年、十年及成立以來報酬率分別為115.9%、157.1%、304.9%、320.4%、1,313.9%及2,427.0%，基金規模更已於今年2月突破千億元，從台灣首檔科技型ETF，逐步成為具指標性的台股科技投資主軸。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，回顧20年，0052的成長軌跡也與台灣科技產業高度同步。2006年掛牌之初，全球科技主流仍以PC為核心，此後歷經智慧型手機、雲端運算、高效能運算（HPC），如今進入生成式AI與算力革命；台灣科技產業也從製造基地，躍升為全球半導體與AI供應鏈不可或缺的一環。0052追蹤「台灣資訊科技指數」，以台灣50指數及台灣中型100指數成分股為母體，篩選科技類股，依流通市值調整權重，且無持股權重及檔數限制，每年進行四次指數調整，藉此反映台灣科技產業版圖變化。

隨AI基礎建設、先進製程等結構性趨勢展開，台灣科技產業持續站在全球科技升級的核心位置。富邦投信表示，對長線投資人而言，科技投資不應只看單一年度漲跌，更重要的是參與企業獲利與產業長期成長，時間與複利正是累積資產的重要關鍵。

為讓更多投資人參與科技長線成長，0052於2025年11月完成「1拆7」分割，在基金總價值及投資組合不因分割而改變的前提下，大幅降低單位投資門檻，讓小資族、年輕族群及定期定額投資人更容易參與。長期紀律投資的效果也相當顯著，分割後，0052受益人數快速增加，基金規模亦持續擴大，進一步朝全民的科技ETF邁進。

展望下一個20年，富邦投信指出，AI正由模型訓練進一步走向推論、應用與智慧化普及，對先進製程、先進封裝、高效能運算及相關科技基礎建設的需求仍具長期發展空間。台灣科技產業已由過去的製造優勢，進一步成為全球AI供應鏈核心。對投資人而言，面對科技股短期波動，與其追逐市場高低點，不如透過分批布局、定期定額等方式參與長期趨勢。走過第一個20年，0052見證台灣科技從PC走向AI；下一個20年，也將持續與台灣科技產業同行，掌握全球AI與科技創新的長期成長契機。

富邦投信董事長黃昭棠（左二）與台灣證券交易所暨台灣指數公司董事長林修銘（右二）、台灣指數公司總經理潘景華（右一）、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩（左一），共同出席0052掛牌20周年記者會。富邦投信／提供
富邦投信董事長黃昭棠（左二）與台灣證券交易所暨台灣指數公司董事長林修銘（右二）、台灣指數公司總經理潘景華（右一）、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩（左一），共同出席0052掛牌20周年記者會。富邦投信／提供

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