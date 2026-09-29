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日月光新加坡子公司砸21.5億購廠 擬擴AI先進封裝

中央社／ 台北29日電

半導體封測大廠日月光投控今天公告，新加坡子公司ASE Singapore Pte.Ltd.董事會決議，以6844萬5204美元（約新台幣21.52億元）在當地購買廠房。投控說明，投資目的因應新加坡子公司未來產能擴充需求。

日月光投控公告，當地購買廠房建物總面積44萬9340平方英尺（約1萬2627坪）。

業界分析，日月光投控不排除在新加坡擴充人工智慧AI相關先進封裝產能，以因應雲端服務供應商（CSP）巨頭以及台灣廠商，在馬來西亞當地生產AI資料中心應用高階晶片先進封裝需求，未來新加坡廠區擴充後，可與日月光在馬來西亞檳城廠區相互支援。

根據資料，日月光新加坡廠前身是ISE LabsSingapore，1998年在新加坡設立，日月光1999年收購ISE Labs，並將新加坡據點納入集團。2003年ISE LabsSingapore正式更名為ASE Singapore，新加坡廠測試以無線射頻與車用電子為主。

日月光在馬來西亞檳城封裝測試廠於1991年2月設立，提供包括消費性電子、通訊、工業及汽車產業先進晶片封測服務，規劃布局工業機器人或人形機器人感測元件應用，此外深耕電源晶片封測。

日月光 新加坡

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