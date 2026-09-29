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台積電將赴美國德州設第2園區？國科會吳誠文回應了
市場傳出，繼在美國亞利桑那州投資先進製程後，台積電（2330）擬在美國德州設第2個園區。對此，國科會主委吳誠文29日受訪表示，他今年赴美國德州訪問，德州半導體產業已有基礎，至於台積電是否會前往德州投資，留待台積電對外說明。
他強調，台積電根留台灣的政策不會改變。這兩年來台積電在台灣三個科學園區的布局與生產，一直不斷持續加碼，它在竹科研發中心不斷往前衝刺。台積電主要客戶都在美國，因應市場需要前往美國投資，強化與客戶合作，只要對國家經濟及產業發展有利，國科會都支持。
吳誠文提及，台積電除了投資亞利桑那州，他今年8月赴美國德州訪問，也看到德州已具備半導體基礎，也會很自然被台積電納入考慮地點。至於台積電是否會前往德州投資，留待台積電在董事會通過後對外說明，政府不會幫它說明。
外傳南亞科（2408）近期大規模擴產新場址，將由虎尾園區轉移到屏東園區。對此，吳誠文表示，科學園區都有提供土地供南亞科選擇，待南亞科決定後自行宣布。他坦言，虎尾及屏東科學園區都是可能地點。
他提及，廠商選擇設廠要考慮客戶及供應鏈的需求，同時也希望各地方政府能積極配合。
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