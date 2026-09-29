光寶加入LOT Network 強化智慧財產權防護布局

光寶科（2301）宣布加入全球領先的專利授權平台及非營利社群 LOT Network，透過與超過 6,500 家會員企業共同合作，降低專利主張實體（Patent Assertion Entities, PAE）所帶來的訴訟風險，打造更具韌性的創新環境。

光寶表示，公司長期致力於推動創新與智慧財產權保護。在全球智慧財產權環境日益複雜的趨勢下，加入 LOT Network 反映光寶對於負責任專利管理（Responsible Patent Stewardship）的重視，並進一步強化對客戶、合作夥伴、供應商及整體產業生態系的保護。

光寶科技董事長宋明峰表示：「我們相信，企業有責任保護我們市場的利害關係人。加入 LOT Network，讓我們能將更多資源投入創新發展與產業合作，而非耗費於不必要的法律爭議。我們也樂見產業持續共同努力，降低 PAE 所帶來的風險，促進創新成果的發展與應用。」

Microsoft資深智慧財產授權總監Rob Kowal表示：「光寶是 Microsoft 重要的合作夥伴，我們也同為 LOT Network 會員。很高興看到光寶加入這項全球性的專利保護機制，光寶的加入將進一步強化企業社群共同降低 PAE 訴訟風險的力量。我們肯定光寶在這項議題上的積極投入，也期待光寶的加入能發揮示範作用，讓更多企業進一步了解 LOT Network 的價值。」