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AI 基建需求擴張推升金屬原料價格高漲 華新10月盤價適度調漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）29日開出10月不銹鋼盤價，304維持平盤，304含銅及快削系列調漲每公噸1,000元，316調漲每公噸2,000元，200系及400系維持平盤。

華新表示，受國內廢不銹鋼行情較前月上漲近5%影響，鋼廠生產成本持續承壓；AI基礎建設需求持續擴張，應用於液冷及傳輸設備零組件之關鍵金屬原料（如銅、鉬等）價格維持高檔，為了考量下游客戶接單競爭力，本月基礎鋼種價格維持平盤；僅針對含特定合金鋼種適度微調，以合理反映原料成本。

針對第3季不銹鋼事業，華新先前指出，台灣因鎳金屬等原料價格維持高檔，產品價格可望維持，預期整體表現與第2季約當。大陸因反內捲政策限制供給，原料價格維持高檔，售價有所支撐，預期第3季表現持平，而冷精事業品牌策略以品質可靠性與深化客戶服務為宗旨，深耕液冷系統的材料供應鏈，未來將隨著資料中心擴建帶來持續需求成長。

歐洲方面，華新表示，因碳邊境調整機制(CBAM)影響，產品價格上漲，進口防禦措施(safeguard)產品進口配額調降保護政策之效益，因第3季暑休將遞延至第4季顯現。SMP與Rolls Royce簽訂長期合約，鞏固雙方策略合作夥伴關係，可提升華新在高階合金材料長期競爭力。

華新 調漲

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