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神達處分 TD Synnex 持股 辦現金增資發行新股

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）29日公告，董事會決議處分TD Synnex Corp.股票，主要是為活化集團資金，此外，董事會決議辦理現金增資發行新股，擬發行普通股120,000仟股。

神達董事會通過在不超過500,000股範圍內處分之。神達指出，本次處分為出售（透過其他綜合損益按公允價值衡量之）金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。

神達表示，處分持股主要是為活化集團資金。

此外，神達董事會決議辦理現金增資發行新股，擬發行普通股120,000仟股，發行總金額視發行價格而定。神達指出，主要是為充實營運資金。

在業績表現方面，神達今年8月營收135.6億元，月增5.63%、年增119.9%；累計神達今年前八個月營收為992.1億元，年增52.6%，為同期新高紀錄。

神達表示，主要受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務供應商（CSP）客戶需求維持強勁，加上智慧物聯網（AIoT）與車載資通訊（Telematics）產品穩健出貨，共同推升營收表現。

神達 增資 普通股

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