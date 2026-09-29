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AMD併購World Labs 宏達電有望沾光

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI巨頭超微（AMD）以約82億美元的全股票交易收購AI新創World Labs，引發外界高度關注，而宏達電（2498）則是目前唯一與World Labs策略合作的台廠，未來有機會順勢與AMD合作，藉此搶攻AI商機。

據悉，宏達電與World Labs於2025年11月首度公開雙方技術合作計畫，由宏達電旗下二個核心業務VIVE Mars、VIVERSE與World Labs展開深度串聯，並透過World Labs的3D空間生成模型「Marble」，強化虛擬製片與元宇宙互動體驗，雙方至今仍是技術合作關係。

對此，宏達電29日證實，目前公司仍持續與World Labs合作，支持開發者運用其技術生成內容，並透過VIVERSE平台進一步延伸相關應用與推廣。

業界人士指出，由於World Labs擅長空間智慧與世界模型，剛好技術內容與宏達電主攻的虛擬製片、元宇宙息息相關，因此當時雙方一拍即合，藉此期望打造出全新應用，搶攻市場商機。

以元宇宙為例，宏達電VIVERSE團隊透過與World Labs合作，可將「Marble」生成的3D空間轉化為可由用戶實際走入、具備實際互動遊戲機制的虛擬世界，藉此實現生成及遊玩的願景。

針對虛擬製片方面，雙方合作的主要目的就是簡化傳統虛擬製片極為複雜的場景建模流程，同時也可將彼此的軟體進行串聯，而創作者也不需使用複雜的編寫程式碼，即可即時與AI生成的「Marble 3D」場景合成。

業界人士表示，隨著AMD併購World Labs後，World Labs的算力勢必將大幅升級，而未來宏達電原先就已與World Labs合作，加上AMD的資源，有望進一步壯大AI、元宇宙等軟、硬體生態系，藉此強攻市場商機，挹注未來營運成長。

超微 宏達電

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