PwC調查：導入AI加速職場分化 企業留才挑戰升溫

全球人工智慧（AI）應用持續深化，企業積極推動數位轉型的同時，也正面臨人才發展與組織韌性的全新挑戰。PwC發布《2026全球員工希望與恐懼調查報告》（Global Workforce Hopes and Fears Survey 2026），發現員工在工作中使用AI的比率較年增10個百分點，但取得所需的學習與發展資源的比率，下降八個百分點；每日使用AI的員工對工作保障更有信心，傾向以更正面的態度面對科技變革。

調查也發現，超過半數（56%）的員工在專業技能與AI應用上面臨落後風險，其中僅五分之二取得所需的學習和發展資源。且有接近三成（29%）具備稀缺專業技能與強大AI應用能力的頂尖人才，未來一年將積極尋求轉職。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，AI不再只是技術革新的議題，而是影響企業人才策略、組織文化及競爭優勢的關鍵因素。調查結果發現，經常使用AI的員工不僅對工作保障更具信心，也更願意學習新技能、爭取升遷機會，對企業管理階層保持較高信任度。換言之，AI能力正逐漸成為決定員工職涯發展速度的重要分水嶺。

調查發現，全球每日使用生成式AI（GenAI）的員工比率由去年的14%提升至22%；台灣則由13%增加至20%；高達59%的全球受訪者及71%的台灣受訪者預期未來一年AI工具的使用程度將持續增加。每日使用AI的員工中，有68%對於工作保障具高度信心，明顯高於不常使用AI者的57%；在主動爭取升遷、信任高階管理層及學習新技能等面向上，也呈現顯著差距。

值得注意的是，員工對AI的態度雖然愈趨正面，但多數人實際上仍缺乏足夠資源以提升自身能力。調查顯示，占整體員工56%的「日常營運主力」（'engine room' workers）族群，在專業技能稀缺性及AI應用能力方面相對落後，此群體是企業維持日常營運的重要基礎，但卻是最容易在AI浪潮中被邊緣化的一群。

另一方面，具備稀缺專業技能與強大AI能力的「頂尖人才」則展現出較高的職涯能見度與市場價值。根據PwC研究，具備AI技能的職位平均薪資溢價已達62%，高於前一年度的57%。但高達29%的頂尖人才表示未來一年「非常可能」或「極有可能」轉換工作。面對人才流動風險升高，企業如何建立有效的人才培育機制、提供更多成長機會與職涯發展路徑，將成為未來競爭的重要課題。

除了技能差距，員工財務壓力與職場變革速度加快，也持續影響組織穩定性。全球僅34%的員工在支應生活開支後仍有餘裕，較去年下降8個百分點；62%的員工表示生活成本上升已對工作產生中度或重大影響。當員工評估工作保障風險時，認為「經濟波動」構成主要威脅的比率甚至高於「AI取代工作」。

調查同時指出，58%的全球受訪者及54%的台灣受訪者認為過去一年的職場變化幅度高於過往數年。為因應快速變化的工作環境，全球高達88%的員工在過去一年曾於工作中運用新技能，64%的員工學習新的數位工具與應用，反映持續學習已從個人競爭優勢逐漸轉變為職場生存條件。