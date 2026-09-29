助文法商新鮮人前進科技業 GOLF學用接軌聯盟搭起跨域人才橋樑

文法商學生如何跨出科系框架，掌握AI時代的職涯機會？根據104人力銀行公開職缺資料，2026年第1季歡迎新鮮人的 AI 相關工作機會突破6.7萬個，其中62%不限科系。為協助學生將原有專業轉化為實務能力，GOLF 學用接軌聯盟推出首屆「GOLF 新手村」，串聯4家企業、7所學校、10支團隊挑戰企業真實議題，已有文法商背景學生於活動結束後獲邀至企業實習，展現跨域學習的具體成果。

由友達（2409）光電、仁寶電腦、緯創資通共同發起的 GOLF 學用接軌聯盟，提供超過 700 門產業導向課程，累積超過 2 萬名學生參與學習平台，並透過企業專案與實習資源，協助學生接軌職場。

持續關注聯盟發展的榮譽理事長施振榮，也親自出席聯盟活動，支持校企攜手育才。他分享透過 AI 對話整理想法的經驗，並談及如何讓 AI 從「智能」走向「智慧」，呈現他對科技應用與持續學習的關注。

有興趣卻缺乏信心 跨域探索需要具體入口

根據 GOLF 學用接軌聯盟校企合作委員會提供、由元智大學創新創業中心陳懷傑主任製作的學生跨域需求調查分析，受訪人社學生呈現「有興趣但缺信心」的現象。主要顧慮包括擔心科系背景影響錄用、認為科技業需要理工技能，以及不清楚有哪些適合自己的職位，反映學生對職涯資訊與實務探索的需求。

為協助學生建立對產業與自身能力的認識，「GOLF 新手村」由遠傳電信、志聖工業、東元電機及研揚科技提出真實議題，並由企業業師引導團隊釐清需求、分析問題及提出成果。學生得以在專案過程中，練習將課堂所學運用於企業情境，累積跨域合作經驗。

首屆 GOLF 商管能力投入科技議題 學生獲邀至東元實習

以東元電機與元智大學「平東」團隊的合作為例，學生從商管角度切入，針對人工智慧資料中心（AIDC）電力系統與國內外儲能市場進行研究，將市場分析與商業思考運用於科技產業議題。其中，具數位行銷與人力資源背景的元智大學學生盧欣湘，更於活動結束後獲邀至東元實習，讓企業專案成為接軌職場的契機。

另一項由遠傳電信與元智大學「Delta Force」團隊合作的專案，則由數位行銷與人力資源背景學生，協助建立可量化「AI 分享影響力」的方法。透過具體任務，學生將原有專業帶入 AI 應用情境，練習理解企業需求、設計衡量方式，探索自身能力在科技領域的應用。

從市場研究到 AI 應用成效衡量，兩項案例呈現文法商專業與科技產業的連結。企業透過業師引導與專案合作，也有機會觀察學生的問題分析、溝通協作與執行能力，讓人才評估有更具體的依據。

深化 AI 教學與校企合作 延伸跨域實作機會

GOLF 學用接軌聯盟理事長暨新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，聯盟自去年起確立三大推動方向：增加 AI 課程內容、推動課程國際化與多語系，以及將學習資源拓展至社會科學與人文相關科系。他指出，面對 AI 帶來的產業變化，人才培育仍須回到人本身，為學生提供接軌產業所需的資源。

為深化上述方向，聯盟串聯人文社會與產業實務創新鏈結計畫 iLink、大專校院國際生留台就業輔導專業化專案，以及台北市電腦商業同業公會跨域產學拓展中心，透過參與交流與成果分享，拓展教學及產業合作機會，並與台北市電腦商業同業公會簽署合作意向書，進一步推動跨域產學合作。

聯盟期待更多企業與大學共同投入真實議題、業師經驗及教學資源，協助學生在學期間累積實作成果，找到發揮專業的職涯方向。

有意探索科技業的學生，也可前往 GOLF「文法商跨域職涯」專區： https://www.golfedu-llb.org/，透過特質探索、職務指南與學習路徑，認識適合自己的職位及所需能力。專區亦串聯 104 履歷診療室，提供 GOLF 聯盟學員免費一對一線上職涯諮詢，涵蓋履歷健診、模擬面試與職涯方向釐清；學生註冊GOLF聯盟登入後台取得邀請碼後，即可前往預約。

元智大學學生透過「GOLF 新手村」參與遠傳電信 AI 應用成效評估任務，由遠傳總管理辦公室人力資源處協理李明益與學生面對面討論，進行現況分析與專題探究，將所學運用於企業實務。

圖／GOLF 學用接軌聯盟提供