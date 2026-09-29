擷發科技AI無人機叩關美國台灣形象展 吸引破百家產官界洽談

專注於「軟體驅動硬體」架構的跨平台 AI 與晶片設計服務領導商擷發科技（7796）進軍北美市場。在剛於美國達拉斯盛大落幕的「2026 年美國台灣形象展」（Taiwan Expo USA）中，擷發科技成為主辦單位與美方高度重視的指標廠商，印證台灣 AI 供應鏈商機已由晶片與伺服器，全面擴展至高附加價值的邊緣運算系統。

展會中，擷發科技以突破傳統硬體思維的「AI 無人機垂直任務系統」為前鋒，協同 AIMS 智慧車載安全平台、跨平台 Edge AI 軟體方案（AIVO / XEdgAI）及 CATS 客製化 ASIC 設計服務，全面展現軟硬體整合的完整解決方案實力。

憑藉深厚的跨晶片與軟硬整合技術底蘊，擷發科技在展會期間展現強大磁吸效應，吸引破百家北美與國際指標級產業夥伴及研究機構深入洽談。值得注意的是，擷發科技展現的 Edge AI 跨平台高階商轉能力，已引起跨國大型資本關注，目前正密切評估策略性投資與關鍵資源合作空間，為公司的全球化營運構築堅實的資本與市場後盾。

擷發科技董事長楊健盟表示：「市場所需要的不是單一零組件或單純組裝的硬體，而是渴望能直擊痛點的『端到端 AI 智慧系統』。擷發科技始終堅持以『軟體驅動硬體』為核心，結合台灣半導體生態系的強大製造與設計能量。此次北美產官界、跨國企業與國際資本的熱烈迴響，證明我們的系統整合策略精準切中了國際主流需求。在技術領先與資本資源的雙重加持下，我們對未來全球營收擴張充滿信心。」

作為本屆展會詢問度最高的全場亮點，擷發科技 AI UAV 無人機系統打破傳統硬體商僅販售空機的模式，以「垂直任務系統供應商」為定位，提供涵蓋飛行載具、AI 負載、地面控制站與通訊系統的四大核心系統完整方案。該系統具備「單一軟體架構（One Software Stack）」優勢，客戶僅需一套系統，即可無縫操控涵蓋 600 克至 41.5 公斤的全級距 8 款現役機隊，並持續推進高載重與長航程垂直起降（VTOL）機型研發。結合機載邊緣運算（Edge AI），無人機能在不依賴雲端的狀態下，實現即時判讀、自主控制與目標追蹤。

此外，全系統關鍵零組件採用非紅供應鏈、軍規級抗干擾通訊與台灣製造光電酬載，全面符合美國《國防授權法案》（NDAA）規範，精準契合北美高規安防與軍工採購需求，因此憑藉高度合規與即戰力優勢，擷發科技 AI 無人機於展會期間迅速在多個高門檻領域斬獲具體商機，展現極高的商業變現潛力。