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搶攻東南亞AI基建商機 東元首赴新加坡展出模組化資料中心整合方案

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元於新加坡Data Center World展會展示模組化資料中心解決方案及資料中心電力系統。公司／提供
東元於新加坡Data Center World展會展示模組化資料中心解決方案及資料中心電力系統。公司／提供

搶攻東南亞AI算力基建商機，老牌機電大廠東元電機（1504）29日攜手子公司安達康科技，首度插旗新加坡Data Center World展會。東元現場端出涵蓋IT、散熱、電力、發電機到EMS能源管理系統等五大核心模組的「模組化資料中心」（Modular Data Center, MDC）一站式方案，並宣布透過近期併購的馬來西亞工程量能與檳城新廠，加速搶進星、泰、印、菲等東南亞市場。

隨著國際雲端服務供應商（CSP）對算力部署速度與供電品質要求日益嚴苛，資料中心已進入比拚交付速度的競逐階段。東元總經理高飛鳶表示，全球AI算力競逐持續升溫，資料中心建置時程與供電穩定度是企業核心競爭力所在；東元在資料中心基礎建設耕耘逾20年，累計承攬建置容量已逼近1GW，如今整合機電設備、電力工程到廠內模組預製，能協助客戶大幅縮短商轉時程，因應暴增的AI運算需求。

現場展出亮點之一，為東元正在執行的10MW模組化資料中心實際專案。東元指出，MDC架構可依客戶規格彈性配置，先於工廠端完成預製與整合測試，再運送至現場組裝，不僅能降低現場施工難度、壓縮整體工期，更能優化能源使用效率。

在高算力帶動的電力傳輸需求方面，東元旗下安達康科技（TECOBAR）也同步展示裝甲式與模鑄式匯流排。為完善區域交付鏈，安達康今年已在馬來西亞檳城啟用裝甲式匯流排新廠，規劃年產能達40萬米，且已取得IEC及UL等國際認證，作為支援東南亞及全球客戶的重要製造基地。

今年適逢東元創立70周年，東元表示，公司正加速由傳統機電製造商，轉型為AI基礎建設與綠能方案整合者。近期陸續收購馬來西亞NCL Energy與Dynaciate Engineering，藉此補齊土建、鋼構與模組預製缺塊。未來東元將以馬來西亞作為區域預製與工程整合中樞，全面深化在東南亞AI資料中心供應鏈的布局。

東元 東南亞 新加坡

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