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台灣大收購精誠 配合公平會審議時程延長30天

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）29日宣布，旗下100%持股子公司台信電訊公開收購精誠（6214）資訊案，公平交易委員會已於9月16日正式受理事業結合申報，目前進入審查程序，為配合審議時間，延長收購30個日曆天。

原本收購日期至10月6日（下周二）截止，台灣大說明，為配合公平會法定30個工作日審議時程，並預留審議完成後交割等作業時間，台信電訊已依法申報並公告延長公開收購期間30個日曆天，由原訂10月6日下午3時30分延長至11月5日下午3時30分止。

台灣大表示，本次僅配合公平會審議時程延長公開收購期間，其餘公開收購條件均維持不變。每應賣 1 股精誠資訊普通股，仍可換取現金 92.5 元及台灣大普通股 0.84 股；最低收購數量 106,174,796 股、約占精誠已發行股份 39%，最高預定收購 157,900,979 股、約占 58%。

台灣大指出，本案將持續依相關法令及公開收購程序辦理，並配合公平會審議程序推進後續作業；如有依法應公告事項，將依規定辦理公告。公開收購相關資訊請參閱公開資訊觀測站及公開收購說明書。

台灣大 精誠 公平會

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