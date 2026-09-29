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賓士、輝能 簽署聯合測試協議

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

固態電池廠輝能29日宣布，與賓士已簽署聯合測試協議，賓士將取得優先測試輝能最新Gen4電池芯的機會。此次合作進一步延續雙方近十年的夥伴關係，共同推動次世代移動應用電池技術發展。根據協議，輝能Gen4電池技術將於賓士的專屬測試設施及外部專業測試機構，進行廣泛的電性能、熱性能與安全性測試。測試結果將用於評估該技術未來應用於車輛的潛在適用性。

Gen4電池平台旨在整合五項核心優勢：本質安全、高性能、高能量密度、可規模化製造，以及具競爭力的成本結構。其安全架構整合不可燃無機電解質、陶瓷隔層技術，以及輝能專有的主動安全機制（Active Safety Mechanism），同時支援快速充電、高功率輸出與良好的低溫性能。

輝能創辦人暨執行長楊思枏表示：「近十年來，我們與賓士的合作，已從早期電芯開發與驗證，一步步推進至最新 Gen4 技術的測試與未來車輛應用。對次世代電池而言，真正的價值在於將多年累積的創新成果轉化為可規模化製造、具商業可行性的產品。在賓士早期投資並支持我們拓展歐洲布局，以及法國政府與歐盟的大力支持下，我們正朝向歐洲大規模量產邁進，並逐步建立服務全球市場的製造布局。」

Jörg Burzer, 賓士集團管理董事會成員、技術長（CTO）並負責研發與採購表示：「賓士致力於透過技術領導與創新，塑造電動移動的未來。我們與輝能長期以來的合作，是匯聚雙方頂尖專業能力、共同推動次世代電池技術發展的最佳例證。透過結合輝能具開創性的固態電池技術路徑，以及賓士深厚的電池開發、測試與系統整合能力，我們正邁出下一步，持續探索適用於未來電動車的先進電池技術。」

自 2016 年以來，雙方合作已從早期第3代混成固態電池技術與聯合開發，逐步推進至潛在的未來車輛平台規劃。輝能的第3代技術已累積超過十年的跨產業商業應用經驗。賓士已成為輝能長期的全球汽車合作夥伴與策略投資人之一，使雙方合作關係超越單純的產品驗證。合作期間，雙方已驗證多種鋰陶瓷電池形式，包括軟包電芯、首款次世代方形電芯，以及輝能的 Bi-Polar 雙極技術。

賓士在輝能董事會中擁有一席董事，並全力支持輝能敦克爾克工廠的發展計畫，以及公司進一步規劃於 2026 年第4季在 Nasdaq 公開上市。

輝能位於台灣的桃科超級工廠已完成 GWh 級製造驗證，目前支援 C-sample 生產、Demo Car 示範車計畫，以及未來商業化量產。輝能規劃中的敦克爾克超級工廠，未來產能最高可達 44 GWh，將建立歐洲在地化製造與供應鏈能力，並複製已在台灣驗證的生產模式。待工廠第一階段完成後，輝能將具備向歐洲客戶供應商業化電芯的能力，其生產規模足以支援歐洲市場的電動車平台。

賓士 電池

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