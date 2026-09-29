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宜鼎推工業級DDR5 8000 RDIMM 鎖定邊緣AI與高效能運算

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球工業儲存及邊緣 AI 領導品牌宜鼎國際（5289）深化布局邊緣 AI、企業伺服器等高負載應用場域，領先業界發表全新工業級DDR5 8000 RDIMM記憶體模組。新品以相較前代高出11.1%的8000 MT/s高速資料傳輸，滿足持續攀升的記憶體需求，並針對訊號完整度及傳輸可靠性進行優化，協助系統開發商打造兼具效能與穩定性的次世代運算平台。

隨著AI 模型規模與運算複雜度提升，確保巨量資料的高效傳輸。DDR5 8000 RDIMM 將傳輸速度推升至 8000MT/s 的新高，同時更提供 16GB 至 64GB 容量選擇，可支援大型語言模型（LLM）、生成式 AI、數位孿生、遠距醫療等進階應用。

此外，透過內建暫存器及 ECC 架構，DDR5 8000 RDIMM 具備優異的訊號穩定性、錯誤偵測與修正能力，為講求高精度、低錯誤率的 AI 運算場景提供更可靠的硬體架構。

宜鼎DDR5 8000 記憶體系列透過嚴謹驗證與內建保護機制，可長時間支援關鍵任務。模組整合瞬態電壓抑制（TVS）二極體與 eFuse 電子保險絲，可防範電壓波動與異常供電造成的系統故障風險。針對工業應用現場的長期部署，模組亦採用 30μ”金手指與抗硫化設計，增強接點耐用性與抗腐蝕能力，延長產品使用壽命。

宜鼎國際工控 DRAM 事業處總經理張偉民表示，隨著 AI 工作負載加速成長，系統效能的關鍵已不再只是增加運算能力，如何高效處理海量資料同樣至關重要。DDR5 8000 系列產品可協助客戶突破記憶體頻寬瓶頸，由記憶體端提供更具彈性的系統升級路徑，為 AI 應用打造關鍵基石。

宜鼎不斷推進記憶體技術，以創新為驅動，為次世代智慧運算提供兼具效能、可靠性與耐用性的解決方案。DDR5 8000 系列延伸產品將於 2027 年第1季推出，包括 CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM 和 ECC CSODIMM 等完整陣容，呼應各式高負載應用的第一線需求。

記憶體 伺服器

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