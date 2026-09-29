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鴻海轉型有感 劉揚偉接連獲國內外肯定

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
國際媒體《Manufacturing Digital》公布 2026 Top 100 Manufacturing Leaders，鴻海董事長劉揚偉名列全球第7名。鴻海／提供
國際媒體《Manufacturing Digital》公布 2026 Top 100 Manufacturing Leaders，鴻海董事長劉揚偉名列全球第7名。鴻海／提供

鴻海（2317）董事長劉揚偉以「3+3+3」策略及營運本地化（BOL）策略，推動全球布局與集團轉型，深化AI伺服器與智慧製造布局，帶領鴻海從製造業龍頭進一步成為全球AI產業關鍵力量。鴻海轉型有成，引發外界關注，近期頻頻獲得國內外各種獎項的肯定。

首先，9月29日獲網路溫度計「2026第九屆網路口碑之星－年度最具網路好評影響力企業領袖」，由網友票選產生，反映劉揚偉在網路社群的正面口碑與影響力。

第二，9月28日獲國際媒體《Manufacturing Digital》公布 2026 Top 100 Manufacturing Leaders，劉揚偉名列全球第7名。

第三，8月26日獲台灣公關基金會頒發「2026傑出公關獎－CEO形象獎」，由媒體票選產生，肯定劉揚偉的企業領導形象及對外溝通表現。

在拓展AI產業的同時，劉揚偉也將AI能力延伸至智慧醫療，投入3億元攜手台北榮總打造智慧醫療示範場域，並逐步拓展至中榮、童綜合等醫療現場，讓科技創新轉化為提升醫護效率與病患照護的實際應用。

轉型成果也反映在鴻海的製造實力上。在劉揚偉帶領下，鴻海集團獲《Manufacturing Digital》評選肯定，從全球製造服務進一步走向科技創新，持續發展AI、電動車、機器人、半導體與次世代通訊等領域，並深化全球製造與智慧工廠布局。

《Manufacturing Digital》是英國 BizClik 旗下、聚焦全球製造業與智慧製造的國際 B2B 專業媒體，長期關注 AI、工業數位轉型、供應鏈、永續及未來工廠等議題，主要讀者涵蓋全球製造業高階主管與產業決策者，在國際製造業專業社群具一定影響力與能見度。

劉揚偉也相當重視企業與外界的溝通，持續透過公開場合、媒體交流及多元管道，主動分享鴻海的轉型方向與產業布局，讓股東、合作夥伴及社會大眾更了解鴻海正在做什麼、未來往哪裡走，以透明溝通累積外界對企業的理解與信任。

著眼企業長期發展，劉揚偉提出「永續經營＝EPS＋ESG」，將企業成長與永續價值並列為經營目標。今年劉董事長亦獲選《TIME》「TIME100企業產業領袖」，鴻海同步入選「TIME100最具影響力企業」。

從製造轉型、AI與智慧醫療布局，到企業治理與對外溝通，劉揚偉持續帶領鴻海拓展科技產業影響力；從國際媒體肯定，到國內媒體與網友票選，也反映其企業領袖形象與影響力持續獲得各界關注。

鴻海董事長劉揚偉獲「2026第九屆網路口碑之星－年度最具網路好評影響力企業領袖」。鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉獲「2026第九屆網路口碑之星－年度最具網路好評影響力企業領袖」。鴻海／提供

鴻海董事長劉揚偉獲「2026傑出公關獎－CEO形象獎」，肯定劉揚偉的企業領導形。鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉獲「2026傑出公關獎－CEO形象獎」，肯定劉揚偉的企業領導形。鴻海／提供

鴻海 劉揚偉

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