南科2026上半年營業額統計 與去年同期比較成長28.57%

南部科學園區管理局下午公布南科2026上半年營業統計，與去年同期比較成長28.57%。

南科南科管理局表示，上半年營運表現卓越，營業額達1兆7739.08億元，主因全球AI熱潮蓬勃發展及積體電路產業帶動，南科展現穩健擴張動能，更加鞏固全球高科技供應鏈核心地位。

統計顯示南科六大產業上半年營業額都有成長。積體電路產業因高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用強勁需求，成長30.22%，營業額達1兆5609.87億元。電腦及周邊產業受惠全球AI應用需求強勁，成長40.6%。精密機械產業成長44.87%；通訊產業成章19.86%。生物技術產業因醫療器材逐步開拓國際市場，營業額達81.49億元，成長15.91%。

2026年上半年南科進出口表現同樣強勁，AI應用相關產品的出口暢旺達4985.41億元。進口額因園區大廠擴廠帶動設備、原物料及先進製程需求激增達4656.03億元。

南科上半年就業人數創歷史新高10萬822人。新投資廠商包括矽品（半導體晶片封裝及測試）、方略（FoS應用技術服務）、和淞（生產氣體供應系統）、兆聯（超重力碳鎖器與碳中和超效降導除氟劑）及筑波（非侵入式高解析淺層器官細胞病變檢測等系統）等14家，投資額549.22億元。

南科管理局表示，去年12月成立「沙崙生態科學園區生態保育協作平台」，聽取各方保育團體及專家學者意見，已召開15次會議，並擬定生態保育策略，包含生態給付、棲地營造及異地補償等，正面積極回應民眾對於園區開發及生態保育議題期許。

管理局展望下半年，為維持我國半導體國際領先地位，南科將「持續完備大南方半導體S廊帶，強化區域經濟韌性，如期如質推動新設／擴建園區開發，有效推升大南方各縣市區域經濟創新轉型，中央與地方協力打造共榮共享生活圈。」