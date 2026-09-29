程曦資訊導入AI技術 提升營運效率與服務量能

程曦資訊（6898）指出，隨著生成式 AI 帶來的破壞式創新，產業面貌劇烈重塑，也同時驅動生產力的變革。董事長黃士軍表示，公司於2023年起自行打造AI質檢、AI Trainer等生成式技術，並導入AI Agent、智慧語音客服及智慧質檢等應用，透過「真人＋AI」協作提升營運效率與服務量能。

為進一步加速 AI 從內部實踐走向規模化落地奠基，公司更於2026年成立創新研發部，配置專責技術人力及預算，加速AI應用落地。目前AI導入內部人資、銷售、服務、後勤及研發等流程後，相較2025年8月統計之數據，整體人力工時顯著減少 8.5%，人力成本同步精實 6%以上。

在AI導入內部應用累積成熟實務成果後，程曦資訊進一步將AI賦能經驗轉化為對外企業培訓及 AI 導入顧問服務，涵蓋 AI 講習、工作坊、主管培訓及數位工具銷售，目前已累計協助超過 250 家企業推動數位轉型。

董事長黃士軍強調：「流程管理是程曦資訊 30 多年在業界奠定地位的基石。我們擅長拆解企業管理流程，在細節中優化。隨著 AI 經驗成熟，將服務版圖從過去『協助客戶執行流程』，全面升級為『協助客戶重新設計流程』，正式進軍 AI 賦能的企業流程再造（AI BPR）。」

展望未來，程曦資訊將以「擴大公部門服務覆蓋率、強化民間企業市占率、發展 AI 企業流程再造（AI BPR）顧問服務」為三大營運核心。公司除持續深化與公部門的長期合作、爭取各縣市市民服務與政府服務委外專案外，也積極開發電商、金融、交通、能源、食品、零售及資訊服務等潛力市場。

在 AI 相關業務方面，程曦資訊將多年累積的客服營運與流程管理實戰經驗轉化為可複製的企業解決方案，推進 AI BPR 及數位平台服務商業化，未來將朝顧問年約及模組化訂閱平台發展，公司期望明年AI相關新業務營收占比可達5%至8%，並預計透過5至8年的業務發展，追上傳統委外業務的獲利規模，由客服委外服務商正式躍升為企業 AI 轉型方案提供者，增加經常性收入來源，創造全新的長期成長動能。