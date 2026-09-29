協商2度破局 乖乖工會今到日月光公司抗議、提2點訴求

科技大廠日月光日前宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，但乖乖工會不滿公司不好好面對協商，工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議，要求乖乖公司聽取員工的2點訴求，不然會加大罷工力度。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙表示，乖乖工會跟三地集團已開過2次調解會，還給三地集團很多時間回去討論方案，但都不願意好好跟工會協商，乖乖工會已在9月18日進行罷工投票，取得94%同意票，已經取得罷工權，乖乖工會將要發起罷工抗爭。

孫語謙指出，三地集團若一直用這種態度，一直拖延，不跟工會好好協商面對勞資爭議，處理關廠補償，罷工可能會影響日月光後去取得土地、後續施工擴廠計畫。工會在此跟日月光公司道歉，產業總工會要為這150多位勞工的生計，及長期低薪無法得到補償的問題，來繼續抗爭。

乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏表示，今天來抗議是逼不得已，2個月前，乖乖公司將土地售出，員工是隔天才知情，非常錯愕，在接下來的抗爭中，公司若不給予任何實質性的協商方案，工會不排除會繼續加大力度罷工，也會在現場拉起封鎖線抗議。

桃園市產業總工會理事范陽環之指出，最大責任還是在三地集團，賣出土地已拿到56.72億元，並非沒錢讓員工們得到賠償，就用這種拖延協商的方式，呼籲三地集團儘速跟乖乖工會做實質協商，

孫語謙指出，今天訴求有2點，第一，乖乖員工長期都只領取3萬多元，如今可能面臨中年失業，不好找工作，新制資遣費上限只有6個月，會面臨很大的經濟壓力，希望提高資遣費。第二，因員工薪資待遇不高，希望爭取以年資做補償，以彌補員工長年低薪以來造成的薪資落差。