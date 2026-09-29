快訊

美國好市多拿58.5億關稅退款...宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

聽新聞
0:00 / 0:00

協商2度破局 乖乖工會今到日月光公司抗議、提2點訴求

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
乖乖工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議，要求乖乖公司聽取員工的2點訴求，不然會加大罷工力度。記者江婉儀／攝影
乖乖工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議，要求乖乖公司聽取員工的2點訴求，不然會加大罷工力度。記者江婉儀／攝影

科技大廠日月光日前宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，但乖乖工會不滿公司不好好面對協商，工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議，要求乖乖公司聽取員工的2點訴求，不然會加大罷工力度。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙表示，乖乖工會跟三地集團已開過2次調解會，還給三地集團很多時間回去討論方案，但都不願意好好跟工會協商，乖乖工會已在9月18日進行罷工投票，取得94%同意票，已經取得罷工權，乖乖工會將要發起罷工抗爭。

孫語謙指出，三地集團若一直用這種態度，一直拖延，不跟工會好好協商面對勞資爭議，處理關廠補償，罷工可能會影響日月光後去取得土地、後續施工擴廠計畫。工會在此跟日月光公司道歉，產業總工會要為這150多位勞工的生計，及長期低薪無法得到補償的問題，來繼續抗爭。

乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏表示，今天來抗議是逼不得已，2個月前，乖乖公司將土地售出，員工是隔天才知情，非常錯愕，在接下來的抗爭中，公司若不給予任何實質性的協商方案，工會不排除會繼續加大力度罷工，也會在現場拉起封鎖線抗議。

桃園市產業總工會理事范陽環之指出，最大責任還是在三地集團，賣出土地已拿到56.72億元，並非沒錢讓員工們得到賠償，就用這種拖延協商的方式，呼籲三地集團儘速跟乖乖工會做實質協商，

孫語謙指出，今天訴求有2點，第一，乖乖員工長期都只領取3萬多元，如今可能面臨中年失業，不好找工作，新制資遣費上限只有6個月，會面臨很大的經濟壓力，希望提高資遣費。第二，因員工薪資待遇不高，希望爭取以年資做補償，以彌補員工長年低薪以來造成的薪資落差。

日月光 乖乖 工會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞工團體10月19日凱道集結 罷工訴求加薪分潤、提高勞退雇主提撥

為何台灣不能比照日本？25年未全面調薪艾杰旭工會今起絕食80小時

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

南市教師會沉重呼籲 落實教師離線權假日加班有錢

相關新聞

協商2度破局 乖乖工會今到日月光公司抗議、提2點訴求

科技大廠日月光日前宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，但乖乖工會不滿公司不好好面對協商，工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議，要求乖乖公司聽取員工的2點訴求，不然會加大罷工力度。

程曦資訊導入 AI 技術 提升營運效率與服務量能

程曦資訊（6898）指出，隨著生成式 AI 帶來的破壞式創新，產業面貌劇烈重塑，也同時驅動生產力的變革。董事長黃士軍表示，公司於2023年起自行打造AI質檢、AI Trainer等生成式技術，並導入AI Agent、智慧語音客服及智慧質檢等應用，透過「真人＋AI」協作提升營運效率與服務量能。

受惠AI應用 中科上半年營業、出口額創歷年同期新高

受惠AI應用需求強勁，中科園區今年上半年營業額6千436.28億元，較去年同期成長20.63%，出口額達4千761.65億元，較去年年同期成長64.62%，雙雙創下歷年同期新高。另就業人數達6萬3111人創歷年新高，也較去年同期成長6.47%。

工研院ICT TechDay今登場 次世代AI通訊與感知技術賦能台廠供應鏈

工研院「2026 ITRI ICT TechDay」今（29）日登場，今年展會以「創新共構 智領未來」為主軸，邀請國內外重磅產學界專家與標竿企業齊聚一堂，見證台灣資通訊前瞻技術的重大突破。

台積傳擴大美國製造 擬在德州建第2園區 投資超越亞州

半導體設備業界傳出，台積電擬擴大「美國製造」版圖，繼亞利桑納州之後，啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠，落腳德州達拉斯呼聲高，總投資金額估超越亞利桑納州的2650億美元，進一步串起亞利桑納晶圓製造與德州先進生態系的「美南半導體雙核走廊」。

東擎推出Intel Core系列3平台 拓展主流邊緣運算布局

工業電腦大廠東擎（7710）發表全新工業邊緣運算平台系列，搭載Intel Core系列3處理器（Wildcat Lake-U），以高能源效率運算與整合式AI加速能力，滿足主流工業與嵌入式邊緣應用多元的運算需求。全新平台整合CPU、GPU與NPU運算引擎，最高提供40 TOPS AI運算效能，並支援最高64GB DDR5 6400 MHz記憶體、高速擴充與儲存、豐富I/O介面及多顯示輸出功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。