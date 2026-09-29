東元模組化資料中心整合方案在新加坡亮相 搶攻東南亞AI基建商機

東元（1504）電機攜手子公司安達康科技，29日首度參與新加坡Data Center World展會，展現資料中心電力系統與模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）的一站式整合實力，積極拓展東南亞AI基礎建設市場。

東元總經理高飛鳶表示，全球AI算力競逐持續升溫，資料中心的建置速度與供電穩定性，已成為企業競爭力的關鍵。東元深耕資料中心基礎建設逾20年，累計承攬建置容量近1GW，並整合機電、電力、工程與模組預製能力，協助國際客戶加速AI資料中心部署，讓算力更快上線、縮短商轉時程，掌握AI需求快速成長的市場先機。

東元表示，這次展覽聚焦模組化資料中心的一站式建置能力，展出涵蓋IT、散熱、電力、發電機、EMS能源管理與控制系統的五大核心模組，並展現從需求分析、系統設計、工程規劃、設備製造、模組預製、系統整合、現場建置至測試交付的全流程服務能力；此外，以執行中的10MW模組化資料中心專案為例，呈現五大核心模組從整合設計、工廠預製到現場建置的實際應用。

東元指出，MDC解決方案可依客戶需求、建置條件及可靠度等級彈性配置，有效降低現場施工複雜度、縮短建置時程，同時提升工程品質及能源使用效率，滿足大型雲端服務供應商（Cloud Service Provider, CSP）對快速部署及彈性擴充的需求。

東元整合集團設備製造與系統整合資源，由旗下安達康科技（TECOBAR）展出裝甲式及模鑄式匯流排產品，透過高載流能力、模組化設計及快速部署等優勢，因應AI資料中心不同規模與配置需求。為進一步提升在地供應與快速交付效率，安達康今年於馬來西亞檳城啟用裝甲式匯流排新廠，規劃年產能達40萬米，產品通過IEC與UL國際認證，成為東元支援東南亞及全球資料中心客戶的重要製造據點，進一步強化整體供應鏈服務能力。