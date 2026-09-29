科學園區大驚奇！上半年營收3.54兆創新高 今年上看7.56兆元

國科會於29日發布三大科學園區2026年上半年營業額。受惠於全球AI應用持續深化及高效能運算（HPC）技術加速發展，催生AI晶片與雲端服務的爆發性需求，驅動半導體產業迎來新一波成長浪潮，科學園區2026年上半年營業額3.54兆元，年增29.27%，再創歷史新高，其中竹科1.12兆元，較2025年上半年成長36.03%；中科0.65兆元，成長20.63%；南科1.77兆元，成長28.57%。

國科會表示，依目前對廠商訂單及生產狀況，今年全年三大科園區營業額上看7.56兆元。

國科會主委吳誠文表示，今年科學園區表現亮眼，但也希望將科學園區的發展成果推展到園區外及其他產業，現在希望由領頭半導體業者，如台積電（2330）帶動供應鏈推行智慧製造，提升競爭力和生產力，將AI紅利外溢出去。

國科會進一步分析各產業成長情形，科學園區六大產業全面成長，積體電路產業在高效能運算（HPC）與AI應用需求帶動下，營業額成長29.57%；光電產業雖然面板出貨動能放緩，但憑藉光纖通訊模組訂單增加，及不斷電系統銷售持續成長，營業額平穩成長6.3%；電腦及周邊產業受惠AI應用深化及雲端服務需求強勁，帶動伺服器及相關週邊設備出貨動能豐沛，推升整體營收大幅成長82.49%。

國科會指出，精密機械產業同樣搭上AI應用浪潮及全球半導體相關產業擴展熱絡，帶動精密設備、自動化系統及精密元組件需求，營業額成長37.65%；生物技術產業因醫療器材及新藥行銷策略發酵，加上CDMO（委託開發暨製造服務）專案顯著挹注效益，促使營收成長17.44%；通訊產業則受惠主流網路通訊設備規格轉換動能，帶動上游關鍵元件銷售成長，營業額成長13.01%。

展望2026年下半年，國科會表示，全球經濟雖受地緣政治風險與全球貿易關稅成本轉嫁的雙重考驗，惟在AI應用浪潮持續推升，及半導體先進製程的領航優勢下，園區廠商透過強化供應鏈韌性、深化客戶夥伴關係，全面提升全球市場的戰略競爭力。參酌園區2026全年上半年營運趨勢，以及各大研究機構預測2026年經濟成長率，預估2026全年營業額將可持續交出亮眼的成績單。