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受惠AI應用 中科上半年營業、出口額創歷年同期新高

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科園區今年上半年營業額、出口額雙雙創下歷年同期新高。圖／中科管理局提供
中科園區今年上半年營業額、出口額雙雙創下歷年同期新高。圖／中科管理局提供

受惠AI應用需求強勁，中科園區今年上半年營業額6千436.28億元，較去年同期成長20.63%，出口額達4千761.65億元，較去年年同期成長64.62%，雙雙創下歷年同期新高。另就業人數達6萬3111人創歷年新高，也較去年同期成長6.47%。

園區主要產業分析，積體電路受惠於AI 浪潮催化高效能運算晶片及記憶體需求高速擴張、先進封裝產能供不應求，推升營業額大幅躍升25.69%。光電產業在大尺寸液晶面板需求放緩及消費性電子拉貨疲軟下，致營業額衰退10.72%。精密機械產業因半導體大廠加速推進先進製程擴廠，強力驅動高階製程設備及精密零組件之拉貨動能，營業額大幅增長22.56%。

電腦及周邊產業受指紋辨識模組面臨換代，客戶需求降低影響，營業額衰退18.28%。生技產業因國際通路布局發酵及核心新藥全球市占率提高，營業額揚升17.26%。

中科持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展，上半年引進高科技廠商8家，包含積體電路3家、光電2家、通訊1家及園區事業2家，投資總金額52.33億元，再加計增資案8.41億元，合計投增資總額達60.74億元。截至2026年上半年，已引進250家國內外高科技廠商(包含42家外商)，計畫投資額逾2.48兆元。

引進亮點廠商包括是方電訊中科分公司、圓達科技中科分公司、大東樹脂化學中科分公司、欣亞中康能源公司、濰元科技公司。

中科 晶片 積體電路

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