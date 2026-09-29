快訊

美國好市多拿58.5億關稅退款...宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院ICT TechDay今登場 次世代AI通訊與感知技術賦能台廠供應鏈

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
2026 ITRI ICT TechDay 以「創新共構 智領未來」為主軸，邀請國內外重磅產學界專家與標竿企業齊聚一堂，展現台灣在5G/6G通訊、無人載具與AI前瞻技術上的跨域合作與產業影響力。圖／工研院提供
2026 ITRI ICT TechDay 以「創新共構 智領未來」為主軸，邀請國內外重磅產學界專家與標竿企業齊聚一堂，展現台灣在5G/6G通訊、無人載具與AI前瞻技術上的跨域合作與產業影響力。圖／工研院提供

工研院「2026 ITRI ICT TechDay」今（29）日登場，今年展會以「創新共構 智領未來」為主軸，邀請國內外重磅產學界專家與標竿企業齊聚一堂，見證台灣資通訊前瞻技術的重大突破。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，面對全球人工智慧（AI）能力及生產力大規模成長，次世代通訊也正迎來由bit向token轉型的新階段，從過去著重資料傳輸，進一步走向支援AI運算與智慧服務。台灣資通訊產業的關鍵戰略在於「從單純硬體OEM／ODM代工與設備思維，升級為更高附加價值的軟硬整合、生態融合的服務思維」。

丁邦安指出，未來的次世代通訊不僅服務人，也需服務AI Agents（AI代理）、自駕車、無人機、機器人等無人載具，因此研發方向除了繼續深耕6G技術外，也必須強化環境感知、動態決策與自適應網路組網。工研院正攜手國內外大廠，研發Agentic AI（代理式AI）、Physical AI（實體AI）、AI RAN（AI無線接取網路）、ISAC（通訊感知融合）基地台，以及TN與NTN（地面與非地面網路）融合等新興技術，以智慧服務為目標，以「能用、會用、敢用」為導向，協助台廠突破技術瓶頸，競逐全球資通訊商機。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，隨著AI、6G、衛星通訊與無人載具加速融合，全球資通訊產業正從單一產品走向晶片、設備、軟體、網路與應用整合。

台灣擁有深厚的半導體與ICT製造基礎，下一步關鍵是進一步強化系統整合、場域驗證及國際市場鏈結能力。郭肇中表示，經濟部透過法人科技專案，串聯產研能量共同開發與驗證，協助產業從單一產品走向完整解決方案。此次ICT TechDay展出逾30項跨域成果，涵蓋B5G基地台晶片、6G網路管理、多軌衛星通訊及AI應用等，展現技術從研發走向場域與產業應用的成果，期盼持續促成跨域合作，讓台灣在下一世代國際科技價值鏈中扮演更具影響力的角色。

本次國際論壇邀請多位與工研院具備深厚合作基礎的國際領袖參與，包括日本NTT副總經理兼IOWN整合創新中心副創新長荒金陽助，國內通訊界龍頭中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍及全球AI算力領導品牌AMD與會。此外，本屆展會匯聚來自4大法人6個單位，展出破30項跨域技術成果，橫跨「6G與衛星通訊、無人載具、AI應用」三大領域，且多數展品已進入真實場域驗證或產業化應用階段，展現台灣核心科技研發的厚實實力。

工研院 資通訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北美台灣科技年會 凸顯台美科技生態系強勁動能

新加坡科技週國際業者齊聚 台廠秀數據AI技術成亮點

用AI防堵駭客、詐騙 中華電信每年擋下百億次威脅

卓榮泰：全面推動AI發展 能源轉型也帶動產業升級

相關新聞

協商2度破局 乖乖工會今到日月光公司抗議、提2點訴求

科技大廠日月光日前宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，但乖乖工會不滿公司不好好面對協商，工會今天與桃園市產業總工會，到日月光公司門口抗議，要求乖乖公司聽取員工的2點訴求，不然會加大罷工力度。

程曦資訊導入 AI 技術 提升營運效率與服務量能

程曦資訊（6898）指出，隨著生成式 AI 帶來的破壞式創新，產業面貌劇烈重塑，也同時驅動生產力的變革。董事長黃士軍表示，公司於2023年起自行打造AI質檢、AI Trainer等生成式技術，並導入AI Agent、智慧語音客服及智慧質檢等應用，透過「真人＋AI」協作提升營運效率與服務量能。

受惠AI應用 中科上半年營業、出口額創歷年同期新高

受惠AI應用需求強勁，中科園區今年上半年營業額6千436.28億元，較去年同期成長20.63%，出口額達4千761.65億元，較去年年同期成長64.62%，雙雙創下歷年同期新高。另就業人數達6萬3111人創歷年新高，也較去年同期成長6.47%。

工研院ICT TechDay今登場 次世代AI通訊與感知技術賦能台廠供應鏈

工研院「2026 ITRI ICT TechDay」今（29）日登場，今年展會以「創新共構 智領未來」為主軸，邀請國內外重磅產學界專家與標竿企業齊聚一堂，見證台灣資通訊前瞻技術的重大突破。

台積傳擴大美國製造 擬在德州建第2園區 投資超越亞州

半導體設備業界傳出，台積電擬擴大「美國製造」版圖，繼亞利桑納州之後，啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠，落腳德州達拉斯呼聲高，總投資金額估超越亞利桑納州的2650億美元，進一步串起亞利桑納晶圓製造與德州先進生態系的「美南半導體雙核走廊」。

東擎推出Intel Core系列3平台 拓展主流邊緣運算布局

工業電腦大廠東擎（7710）發表全新工業邊緣運算平台系列，搭載Intel Core系列3處理器（Wildcat Lake-U），以高能源效率運算與整合式AI加速能力，滿足主流工業與嵌入式邊緣應用多元的運算需求。全新平台整合CPU、GPU與NPU運算引擎，最高提供40 TOPS AI運算效能，並支援最高64GB DDR5 6400 MHz記憶體、高速擴充與儲存、豐富I/O介面及多顯示輸出功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。