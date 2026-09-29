友達、仁寶、緯創共組 GOLF 學用接軌聯盟

由友達光電（2409）、仁寶電腦（2324）、緯創資通（3231）共同發起的 GOLF 學用接軌聯盟，提供超過 700 門產業導向課程，累積超過 2 萬名學生參與學習平台，並透過企業專案與實習資源，協助學生接軌職場。持續關注聯盟發展的榮譽理事長施振榮，也親自出席聯盟活動，支持校企攜手育才。他分享透過 AI 對話整理想法的經驗，並談及如何讓 AI 從「智能」走向「智慧」，呈現他對科技應用與持續學習的關注。

為協助學生將原有專業轉化為實務能力，GOLF 學用接軌聯盟推出首屆「GOLF 新手村」，串聯 4 家企業、7 所學校、10 支團隊挑戰企業真實議題，已有文法商背景學生於活動結束後獲邀至企業實習，展現跨域學習的具體成果。

根據 GOLF 學用接軌聯盟校企合作委員會提供、由元智大學創新創業中心陳懷傑主任製作的學生跨域需求調查分析，受訪人社學生呈現「有興趣但缺信心」的現象。主要顧慮包括擔心科系背景影響錄用、認為科技業需要理工技能，以及不清楚有哪些適合自己的職位，反映學生對職涯資訊與實務探索的需求。

為協助學生建立對產業與自身能力的認識，「GOLF 新手村」由遠傳電信（4904）、志聖工業（2467）、東元電機（1504）及研揚科技（6579）提出真實議題，並由企業業師引導團隊釐清需求、分析問題及提出成果。學生得以在專案過程中，練習將課堂所學運用於企業情境，累積跨域合作經驗。

以東元電機與元智大學「平東」團隊的合作為例，學生從商管角度切入，針對人工智慧資料中心（AIDC）電力系統與國內外儲能市場進行研究，將市場分析與商業思考運用於科技產業議題。其中，具數位行銷與人力資源背景的元智大學學生盧欣湘，更於活動結束後獲邀至東元實習，讓企業專案成為接軌職場的契機。