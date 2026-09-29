新加坡科技週國際業者齊聚 台廠秀數據AI技術成亮點

新加坡科技週今天在濱海灣金沙會展中心登場，台灣參展廠商展示涵蓋數據、網路安全、多語言通訊、數位互動等領域技術，成為場內國際業者交流亮點。

新加坡科技週（Tech Week Singapore）今天登場，來自世界的人工智慧科技業者齊聚。台北市政府委由中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）主辦「台北館」，以「智慧科技，創新台北」為主題，匯集多家參展廠商與國際業者交流。

中華民國對外貿易發展協會南亞組組長施育龍接受中央社訪問表示，新加坡與台灣在人工智慧應用的下一階段各自具備優勢，新加坡為企業提供值得信賴的環境，並作為通往東協的門戶，而台北則在人工智慧基礎設施、半導體、硬體及系統整合等領域具備深厚的實力。

此次參展廠商展示涵蓋數據、網路安全、工業系統、多語言通訊、沉浸式訓練、數位互動及智慧城市應用等領域的技術，吸引眾多國際業者在場互動。外貿協會董事長黃志芳、新加坡台貿中心主任劉千翡等人到場。

叡揚資訊國際通路開發經理邵亭怡告訴中央社，公司將AI研發整合既有產品成為智慧助理等技術；此次參展推出碳盤查平台，希望與在新加坡設總部或辦公室的企業互動，進一步推廣至各地工廠。

以語音辨識跨足設備振動診斷監測業務的皓博科技也到場參展，執行長呂宏益指出，公司研發AI感測器具備整合AI演算法的降噪技術，過去也開發局部放電診斷監測系統，廣泛應用於各產業設備。

台灣於2025年成為新加坡最大的商品貿易夥伴。駐新加坡代表童振源告訴中央社，帶動台星貿易快速成長的核心因素，與近年人工智慧及高效能運算相關投資高度相關。

童振源說，隨著AI應用擴展，資料中心與高效能運算需求同步增加，全球對先進半導體的需求持續攀升，在此背景下，雙邊貿易結構高度集中於半導體產業。2025年台灣對新加坡出口中約8成為半導體及相關產品，而新加坡對台灣出口中約6成也屬半導體相關設備。