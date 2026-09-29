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IDC上半年全球人形機器人出貨量近2.5萬台
市調機構國際數據公司（IDC）發布全球人形機器人跟蹤報告顯示，2026上半年，全球人形機器人出貨量接近2.5萬台，年增432.1%；市場規模超過7.4億美元，年增322.7%，產業發展進一步從技術驗證向商業化應用探索階段邁進。應用場景持續擴展，加速向工業製造、零售、交通物流、休閒旅遊及家庭消費延伸。
同時，行業競爭也從本體性能逐步轉向具身智能綜合能力。IDC預計，2030年全球人形機器人出貨量將超過75萬台，較之前預測上調約50%，市場將進入規模化應用加速發展階段。
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