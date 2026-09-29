AI＋漲價雙引擎發威！被動元件第4季有戲

AI伺服器、ASIC平台及高功率電源架構需求持續升溫，推升高階被動元件需求，帶動2026年第4季供需缺口擴大，廠商稼動率逼近滿載，漲價也從通路逐步擴散至直接客戶。法人看好產能外溢效應浮現，台廠有望迎接訂單轉單及漲價效益，推升第4季營運表現。

法人預期，今年第4季被動元件供需缺口將持續擴大。AI伺服器、ASIC平台及高功率電源架構同步推升高容MLCC、NP0諧振電容、中高壓大尺寸MLCC及鉭質電容需求，廠商BB Ratio逐季走高，稼動率逼近滿載；供給端新產能多須至2027年後才陸續開出，供需缺口短期仍難收斂。

漲價方面，法人分析，第4季將由通路逐步擴散至直接客戶，本輪漲價已由成本驅動轉為供需驅動，通路價格率先調升，直接客戶議價則自下半年陸續展開；此外，車用等年度合約將於年底議定2027年價格，漲價效應可望進一步擴大。

此外，法人指出，產能外溢效應也將逐步浮現。日韓大廠將資源優先配置於AI及車用等高階產品，使中低階標準品及大尺寸中高壓產品供給持續受到排擠，相關訂單可望外溢至台廠；由於台廠經銷比重較高，漲價效益反映至營收的速度也可望快於日韓同業。

台廠中，法人指出，國巨（2327）產品線涵蓋MLCC、鉭質電容、電阻及電感，為本輪AI需求升溫與產能外溢的主要台股受惠者。隨NVIDIA架構仍採12V供電，鉭質電容需求可望延續；此外，國巨並未退出中低階產品市場，除承接高階AI需求外，也可望受惠日韓大廠調整產品配置後的標準品訂單外溢。