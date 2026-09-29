東擎推出Intel Core系列3平台 拓展主流邊緣運算布局

工業電腦大廠東擎（7710）發表全新工業邊緣運算平台系列，搭載Intel Core系列3處理器（Wildcat Lake-U），以高能源效率運算與整合式AI加速能力，滿足主流工業與嵌入式邊緣應用多元的運算需求。全新平台整合CPU、GPU與NPU運算引擎，最高提供40 TOPS AI運算效能，並支援最高64GB DDR5 6400 MHz記憶體、高速擴充與儲存、豐富I/O介面及多顯示輸出功能。

產品陣容涵蓋工業電腦主機板、NUC主板與精巧型NUC BOX嵌入式工業電腦系統，提供符合不同應用需求的適切運算方案，適用於工業控制、HMI人機介面、智慧閘道器、智慧零售、數位看板等主流邊緣運算應用。

NUC BOX-320與NUC BOX-304將Intel Core系列3處理器整合至精巧型、帶風扇嵌入式工業電腦系統，分別搭載Intel Core 5處理器320與Intel Core 3處理器 304。系統支援最高64GB單通道DDR5 6400 MHz記憶體與In-Band ECC。在擴充與無線連接方面，系統提供一組M.2 Key E (2230)插槽，支援Wi-Fi 6E與Bluetooth 5.3。

網路連接則搭載一組Inte 2.5 Gigabit LAN與一組Realtek 2.5 Gigabit LAN，提供高速且穩定的有線網路傳輸能力。儲存配置一組支援PCIe Gen4 x1的M.2 Key M (2242)插槽，以及一組支援PCIe Gen4 x2的M.2 Key M (2242/2280)插槽，可彈性搭配SSD儲存裝置。

在I/O設計方面，提供兩組USB 3.2 Gen2x2 Type-C與三組USB 3.2 Gen1 Type-A。全系列最高支援4K三顯示輸出，提供兩組HDMI 2.1，以及經Type-C輸出的DisplayPort 1.4a。系統亦整合Intel PTT，並搭配19V/90W電源變壓器，支援安全且可快速部署的系統整合。

NUC Core 300 BOX系列採用117.5 x 110 x 49mm精巧型主動散熱機殼，並支援VESA安裝，提供節省空間的運算平台，適用於智慧零售、數位看板、自助服務機、HMI人機介面及其他主流邊緣運算應用。