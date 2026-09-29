力旺連第17年 獲台積電OIP年度合作夥伴獎

矽智財廠商力旺（3529）於今日宣布，連續第17年榮獲台積電Open Innovation Platform（OIP）年度合作夥伴獎。

力旺指出，其NeoFuse OTP矽智財已在台積電N7至N3製程上完成量產驗證，並啟動針對N2製程的矽智財開發。同時，NeoFuse OTP也在AI與HPC晶片上擔任重要角色，從校正參數與記憶體修復以提升良率與可靠度，到作為硬體信任根儲存層，保存識別碼及金鑰等。

力旺提到，該公司在台積電先進製程上展現穩固的合作成果，NeoFuse OTP已於台積電N7與N6進入穩定量產，並在N5、N4、N3 等製程節點獲design win。今年力旺也已完成N3C與N2P的測試晶片設計定案（test chip tape-out），並持續配合台積電的製程藍圖，推進N2及後續世代節點的矽智財開發與布局。截至目前，已有超過840項力旺矽智財導入台積電的製程技術。

力旺並強調，其IP廣泛應用於各類終端市場，其中AI與HPC晶片是 NeoFuse OTP目前較為熱門的應用場域。OTP macro在晶片上承擔多項任務，包含儲存開機程式修補碼以縮短上市時程、支援晶片上高密度SRAM的記憶體修復、保存多核心晶片的PVT感測器校正碼，並作為硬體信任根的儲存層，提供Caliptra 所需的唯一識別碼、安全儲存與亂數源。

在異質整合封裝中，這也讓身分識別得以延伸至每一顆晶粒。隨著實體AI將運算推向終端裝置與實體系統，對晶片身分識別與安全儲存的需求同步成長，已經有多家客戶使用在AI晶片應用上。