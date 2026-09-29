擷發科進軍 北美市場

擷發科（7796）於今日宣布，以「端到端 AI 系統整合旗艦商」之姿，進軍北美市場。

擷發科表示，在剛於美國達拉斯落幕的「2026 年美國台灣形象展」中，該公司成為主辦單位與美方高度重視的指標廠商，印證台灣AI供應鏈商機已由晶片與伺服器，擴展到高附加價值的邊緣運算系統。

擷發科也提到，在展會中，該公司以「AI 無人機垂直任務系統」為前鋒，協同AIMS智慧車載安全平台、跨平台邊緣AI 軟體方案及CATS客製化ASIC設計服務，全面展現軟硬體整合的完整解決方案實力。

同時，挾著近期在亞太區屢獲AI車載系統訂單，以及逾6.3億元指標性AI智慧住宅整合專案的營運實績，擷發科指出，這次以多元場域的商用化落地實力插旗北美，在展會現場斬獲豐碩的跨國潛在商機，更預期將為中長期營收奠定更為穩健的成長動能。

擷發科董事長楊健盟說，市場所需要的不是單一零組件或單純組裝的硬體，而是渴望能直擊痛點的端到端AI智慧系統。擷發科始終堅持以軟體驅動硬體為核心，結合台灣半導體生態系的強大製造與設計能量。此次北美產官界、跨國企業與國際資本的熱烈迴響，證明該公司系統整合策略精準切中國際主流需求。在技術領先與資本資源的雙重加持下，對未來全球營收擴張充滿信心。