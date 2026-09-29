卓榮泰：全面推動AI發展 能源轉型也帶動產業升級

立法院新會期29日開議，邀請行政院長卓榮泰前往進行施政報告。他表示，AI人工智慧，不僅是台灣科技領先的關鍵，更是台灣面臨諸多挑戰的未來解方。明年中央政府總預算案「科技發展計畫」編列2,292億元，較今年總預算案增加12.7%，全面推動AI發展。

他指出，我國有半導體產業供應鏈優勢，2025年半導體產值達6.8兆元，先進製程全球產值占比達70%。政府將持續推動IC設計產業，開發可帶動百工百業發展之創新、優勢晶片，強化台灣在全球晶片供應之關鍵地位，並掌握住AI發展的關鍵研發、製造能力。

他提到，透過AI新十大建設，將落實「全民智慧生活圈」。智慧應用方面，2028年前提升製造業及服務業AI普及率達50%；關鍵技術方面，已啟動建置高速矽光子驗證實驗室，並在台南沙崙設立國家智慧機器人研究中心；數位基磐方面，要打造台灣主權AI語料庫，並培育、延攬AI人才。

卓榮泰說，政府以AI新十大建設為核心藍圖，在五大信賴產業基礎上，建構「十三項戰略產業」，奠定台灣未來十年國力。同時，發展矽光子、量子技術，增建台灣高速運算與算力中心，並投入AI機器人與無人載具研發。

卓榮泰也說，政府「無人載具產業發展統籌型計畫」於2030年前預計投入442億元。目前，國內約有274家無人機相關業者，在政策引導與產業共同努力下，我國無人機產值由2024年50億元成長至2025年129億元。

他表示，「十三項戰略產業」為提前布局經濟安全及金融發展，納入關鍵礦物、生技醫療等，並推動「亞洲資產管理中心」，吸引國際資金與人才，全面深化科技與金融產業領先地位。同時推動都市更新，加強文創、運動及兆元觀光產業，強化內需市場韌性。

卓榮泰提到，去年「中小微企業多元振興發展計畫」迄今已獲初步成效。政府更進一步推動「中小微企業轉型升級發展條例」，八年內額外投入1,000億元，每年預算達250億元，全面協助包含工廠、商圈、市場、夜市、農企業、觀光與新創等中小微企業，促進國內產業全面升級轉型。

他說，能源轉型也帶動產業升級，「電力就是國力」，今年新增4部燃氣機組，裝置容量增加520萬瓩。9月底，台中電廠第一部燃氣機組預計正式商轉，第二部燃氣機組預計10月底前接受調度。台電依照承諾，2部舊燃煤機組提早於今年10月啟動拆除，落實以氣換煤，兼顧穩定供電與減碳減污。

台灣持續邁向2050淨零碳排目標及綠能發展中長程布局。2025年離岸風電累計裝置量達到全球第5名；單年發電量更突破100億度。離岸風電累計完成超過510座發電機，併網容量達到4.9GW。「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」預計可再新增15至18GW的可開發容量。

卓榮泰表示，太陽光電截至目前累積裝置容量約16.18GW，持續精進制度及行政程序，邁向20GW目標。政府以供電穩定、確保能源安全及穩健減碳為目標，推動二次能源轉型，積極發展多元綠能、深度節能及智慧儲能。