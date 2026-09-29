漢翔無人機反制系統 支援矯正署演練

隨著無人機應用日益普及，其衍生的安全風險也愈來愈受重視。法務部矯正署日前辦理「第15期靖安小組成軍」總驗收活動，首次將反制外來無人機的情境納入監所維安演練。漢翔公司（2634）以自主研發的「無人機反制系統」支援，實際驗證系統在目標偵測、識別、追蹤及反制等環節的整合應用，展現國產反制技術的實務能力。

此次演練以監所發現外來無人機為情境，透過漢翔無人機反制系統的控制平台進行應變。系統偵測到目標後，透過視覺化介面提供警示資訊，讓監控人員迅速掌握空域狀況；即使面對多架無人機同時出現，系統亦具備多重目標處理和智慧威脅管理能力，可即時掌握各目標資訊，協助人員依現場狀況研判並採取適當的反制措施。

演練中，漢翔無人機反制系統提供即時追蹤與蒐證功能，並透過「軟殺」方式對外來無人機進行驅離，配合矯正署所規劃的反制戰術與分區聯防機制，完成整體應變流程。法務部長鄭銘謙親自到場驗收，漢翔公司則由總經理莊秀美及副總經理蔡明晃出席，與法務部矯正署署長林憲銘、彰化監獄典獄長鄭義騰共同見證系統實際運作；活動完成後，鄭部長並親頒感謝狀予莊總經理，感謝漢翔對活動的協助。

漢翔無人機反制系統強調「層次防禦、智慧偵測、有效反制」，系統架構整合主動雷達、頻率偵測及軟殺反制等功能，可依任務需求提供無人機偵測、識別、追蹤及驅離能力，防禦距離最遠可達5公里，適用於國家關鍵基礎設施、重要人物及大型活動等場域的空域安全防護。

漢翔總經理莊秀美指出，無人機反制系統於114年台北航展正式發表後，持續透過實地測試與系統優化，逐步提升產品成熟度。考量不同使用場域的任務需求，系統採開放式架構，可依客戶需求進行功能配置，並快速整合不同廠商的感測器及相關設備，提高系統部署與擴充的彈性。在資安方面，漢翔為100%「非紅供應鏈」，從系統建置到設備選用均著重資安考量，提供國內無人機空域防護時最佳的選擇。

隨著無人機應用場景持續增加，空域安全防護也需要更即時、彈性的應變能力。漢翔副總經理蔡明晃表示，此次支援矯正署「靖安15期」演練，除了驗證無人機反制系統在實際場域中的運作，也透過與使用單位的戰術協同，持續累積不同應用情境的實務經驗。未來漢翔將持續精進反制技術與系統整合，拓展國產無人機反制系統的應用場域。