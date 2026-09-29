與台積電合作碳封存 台塑化林克彥：不是1年、2年的事

台積電積極尋找低碳、無碳電力，找上台塑化合作碳封存，搭配台塑集團進行中的麥寮電廠改建天然氣機組案，希望取得更多低碳電力來源。台灣科技與傳產兩大龍頭聯手合作備受外界矚目，不過台塑化總經理林克彥坦言，這後面還有許多事需要克服，不是1年、2年的事。

林克彥告訴中央社記者，台塑化早從2022年就開始投入碳捕捉、碳封存的探索，初期與中央大學合作，在麥寮濱海區域進行地質調查二氧化碳封存潛能評估，「本來是台塑化自己做，現在台積電也加入。」

據了解，由台塑集團投資的麥寮電廠改建天然氣機組案工程正在進行中，預計2029年底2部新建各120萬瓩的燃氣複循環機組將進入商轉，台積電希望麥寮新電廠如果搭配新的碳封存技術，能取得新的低碳電力來源。

林克彥表示，目前初步評估結果，顯示台灣西部沿海地層具有良好的天然地質條件、且遠離斷層，可提升封存安全性。但這個還要進一步驗證，包括進行灌注測試，檢查洩漏風險，確保安全無虞。

至於最後能不能大規模封存，林克彥表示這還得申請環評，與地方政府、環保團體溝通，很多事需要克服，「不是1年、2年的事。」

據了解，此次台塑化與台積電合作碳封存，初步會先做1個試驗場，之後再視情況進行大規模的捕捉與封存。

為達到碳中和目標，碳捕捉、利用與封存（CarbonCapture, Utilization and Storage，簡稱CCUS）技術，是運用科技方法達到負碳效果，被視為未來的低碳解方之一。台塑化因同時擁有碳源、廠址等資源，很早就開始投入碳捕捉與碳封存技術探索。

台塑化2022年與清華大學合作，在雲林麥寮廠執行「每日捕捉1噸二氧化碳示範計畫」，利用醇胺吸收液，通過超重力旋轉床，捕獲汽電共生機組煙道氣中的二氧化碳。林克彥說，現在碳捕捉技術逐漸成熟，已經不是太大問題，接下來就看怎麼把捕捉到二氧化碳再利用或是封存起來。