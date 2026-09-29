御華生醫攜 QuantHealth 導入 AI 臨床試驗模擬技術推進臨床開發策略

彥臣生技（4732）子公司御華生醫29日宣布，與美國QuantHealth展開合作，透過其AI臨床試驗模擬平台，支持臨床開發策略之規劃與評估。合作將腫瘤學專業知識與人工智慧結合，支援以證據為基礎的開發決策。

御華生醫致力於開發新型腫瘤療法，通過這次合作，御華生醫將可以使用QuantHealth的計算能力來支持臨床開發規劃。這次合作旨在用額外的分析視角來補充、御華生醫的科學和臨床專業知識，幫助評估開發選項並更明智地使用研究資源。

此合作代表了御華生醫利用AI的巨大功能整合進入藥物的研發方法，象徵御華生醫在新藥研發與智慧醫療技術結合上的重要里程碑，展現公司運用創新科技推動臨床開發的決心，並持續為患者及投資人創造長期價值。

「要開發有意義的新療法，需要兼具紮實的科學基礎和嚴謹的決策能力。」御華生醫的董事長黃中洋說。「我們和 QuantHealth 的合作，展現了我們將先進分析工具引入這個過程的決心。我們認為人工智慧是挑戰假設、探索替代方案，以及強化支撐我們開發策略證據的一種方式。」

這方式結合了自家開發的治療技術，以及接取外部的專門技術和專業知識。即 AI 驅動的臨床試驗洞見，可與公司現有的研究和臨床活動結合。AI 生成的洞見會在現有科學證據和專家判斷的背景下加以考量。

黃中洋表示：「我們的使命是開發能拯救生命的新藥，同時為投資人創造長期價值。透過QuantHealth的AI驅動平台，我們能以更系統化及數據導向的方式支持臨床開發決策，協助降低臨床試驗設計的不確定性並提升新藥開發效率。這不僅有助於提升御華生醫的科學與企業價值，也展現公司持續結合創新科技與新藥研發的能力。」