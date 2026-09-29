駁貝森特說法 黃仁勳：AI模型蒸餾是競爭非盜竊

就在美國政府和企業，指控陸企存在「非法蒸餾」行為，輝達執行長黃仁勳否認將AI模型蒸餾稱為「盜竊」的說法。他表示，從競爭對手的產品中學習或進行訓練，屬於「競爭」。他還稱，企業在試圖瞭解輝達產品工作原理時，有時會將產品「拆解到只剩骨架」。

美國財政部長貝森特曾在7月，將蒸餾稱作「盜竊」，並威脅要對利用這一手段從美國自研模型中汲取技術能力的海外公司實施制裁。

IT之家報導，黃仁勳28日做客美國CNBC節目「財經早間（Squawk Box）」，當被問到模型蒸餾算不算「劫掠」時，他給出答覆：「這叫做競爭。」

他說：「你完全可以盡情測試別家的產品。」他還補充，也有企業為了搞懂輝達產品的工作原理，把輝達的產品拆解剖析到幾乎只剩骨架。

黃仁勳指出，「當然不希望他們這麼做。我當然希望沒有任何人研究借鑒我們的產品，讓我們順風順水一路發展下去。但說實話，競爭會讓所有事物變得更好。」

黃仁勳稱：「如果你不喜歡這種情況，不想別人使用你的產品，你只需要瞭解自己的客戶，把對應的服務關閉就好了。」

本月稍早，美國網路安全與基礎設施安全局指責大陸AI 企業正在開展「工業規模的知識蒸餾行動」，認為此舉違反了美國企業的使用者服務協定。

Anthropic也於本月早些時候表態，稱發現開發千問（Qwen）系列模型的阿里巴巴以及深度求索（DeepSeek）兩家企業都存在「非法蒸餾」行為。