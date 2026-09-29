南港躍升AI科技新都心 帶動國產集團企業總部 挹注優質營運大未來

國產（2504）集團南港企業總部工程進入倒數，該公司29日表示，隨著南港企業總部已完成上樑，預計2027年底完工、2028年取得使用執照。加上關渡洲美平原近2萬坪、內湖科舊宗段1,400坪，以及南科周邊逾2,000坪土地與廠區資產，集團持續推進階段性資產活化布局。

國產企業總部位於南港東區門戶計畫精華軸心，基地面積6,500坪，包括A、B兩棟商辦。A棟為國產建材集團完全持有的企業總部，建築基地面積約4,000坪，規劃地上26層、地下5層；B棟南港BR2商業辦公大樓，則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，國產負責興建完成後，可分回部分商辦樓層。

兩棟大樓完成後，國產集團未來在當地持有的商辦樓地板面積，合計約4.6萬建坪及約550個停車位。

南港近年在東區門戶計畫帶動下快速轉型，軟體、生技、會展與金融產業群聚，今年台北國際電腦展（COMPUTEX）也在南港展覽館舉辦，包括NVIDIA輝達、AMD超微、INTEL英特爾等國際AI業者齊聚。

國產企業總部距離南港車站車程約5分鐘，基地緊鄰輝達研發中心進駐的潤泰玉成大樓，周邊另有宏碁集團、陽明海運、聯強國際等企業總部商辦。

南港近年房地產價格也持續走高。根據實價登錄，指標建案「世界明珠」最高每坪達187.98萬元，近一年成交均價約每坪146.7萬元；商辦「華固中央置地」土地當年由華固建設以每坪513萬元取得，去年則由陽明海運以總價112.2億元整棟買下，創下2025年商用不動產市場最高成交紀錄。

沿著南港路三段，包括國產企業總部在內的大型開發案陸續推進。一旁利百代商業大樓前棟由宏碁集團斥資35億元買下，更名為「百代宏碁大樓」；鄰近興建中的台鐵南港調車廠都更案南港國際二期案，將興建商場、飯店及住宅等複合式商城，預計2029年完工。

工程進度方面，國產企業總部2022年底動工，由利晉工程負責營造，日前A、B兩棟均已完成上樑。A棟由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所（Foster + Partners）規劃設計，並以取得智慧建築、黃金級綠建築與耐震標章規格打造。

利晉工程經理林建廷表示，A棟地下結構體正進行筏基結構及車道開通作業，地上層進入第12節次鋼構吊裝尾聲，包括全棟屋頂結構及26層鋼構構件；樓板已完成19樓澆置，預計2026年底完成地上層全部樓板澆置。

B棟完成屋頂層上樑後，即將進行灌漿封頂作業，其餘三個屋突層預計9月底完成，目前並同步進行內外裝及機電工程。外牆帷幕已吊裝至7樓，預計2027年初完成外牆帷幕安裝。

除南港外，國產建材集團另一筆土地位於關渡洲美平原，面積近2萬坪，鄰近輝達海外總部規劃落腳的北士科。關渡洲美平原日前已獲內政部國土計畫審議通過，劃設為「城鄉發展地區第一類」，待下一階段台北市政府進行都市計畫區段徵收程序後，發還土地具有潛在開發價值。

國產在內湖科舊宗段另擁有1,400坪科技工業區土地，鄰近未來捷運環狀線東環段舊宗路Y35站；在南科周邊鄰近地區，也擁有2,000多坪土地與廠區資產。

此外，國產建材實業配合南港企業總部開發，也捐出南港路三段47巷側沿線5米範圍土地，其中部分用於道路拓寬1.5米，其餘規劃為人行道與自行車道；景觀工程預計2026年底啟動，未來將串聯沿線街廓、新新公園及周邊大型商辦建案。

隨南港企業總部朝2027年底完工推進，加上關渡洲美、內湖舊宗段及南科周邊土地，國產建材集團持續推進旗下土地與廠區資產的階段性活化布局。