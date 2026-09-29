用AI防堵駭客、詐騙 中華電信每年擋下百億次威脅

電信龍頭中華電信近年積極以AI技術導入AI節能、智慧保育，透過科技創新助攻永續環境；更將AI導入通訊，建構防詐第一線，推出「防駭守門員」、「色情守門員」、「Line Bot AI 防詐隊長」等多項網路資安防護服務，每年平均阻擋 107.7 億次的資安及詐騙威脅。

近期國際知名媒體《TIME》時代雜誌公布「2026全球最永續企業」（World's Most Sustainable Companies 2026）榜單，中華電信在全球43個國家、20個產業、超過5,800家企業中脫穎而出，名列全球TOP 1%，除了連續三年獲選，今年更一舉躍升全球第39名，是臺灣電信業第一，與全球頂尖企業並駕齊驅，彰顯中華電信強勁的永續實力獲得國際高度肯定。

「全球最永續企業」由《TIME》雜誌與國際數據研究機構Statista共同評選，以企業的「承諾與評級」、「揭露與透明度」及「環境與社會實際績效」三大構面、逾20項關鍵指標進行綜合評比。今年中華電信各項指標均表現亮眼，充分展現公司長期深耕永續發展的成果。

中華電信董事長簡志誠表示，很榮幸中華電信憑藉完善的永續治理制度、持續深化的永續行動，以及結合AI和ICT科技的創新永續實踐，再度獲得國際高度肯定。面對氣候變遷、AI快速發展及地緣環境變化等全球挑戰，中華電信將持續以「數位韌性、智慧賦能、永續未來」三大策略為引領，將永續理念深植企業的日常經營，並發揮科技創新力量，打造更具韌性、智慧的永續未來。

中華電信長期秉持誠信及透明的理念，將永續發展融入企業策略與營運，並持續以國際標準檢視自身表現。公司已連續兩年榮獲MSCI ESG Rating最高等級AAA評級、連續三年榮獲CDP氣候變遷評比最高等級A級，展現公司在永續治理及氣候行動上的領先實力。

此外，中華電信為全臺首批、提前一年接軌IFRS S1、S2國際永續揭露準則之企業，率先發布永續相關財務資訊專章，強化全集團在永續相關財務資訊、永續與氣候相關風險與機會的透明揭露，以具體行動獲得投資人、客戶及社會大眾的信任，深化永續發展根基。

在環境永續面向，中華電信積極回應AI時代快速成長的能源需求，具體行動包括引入先進的AI節能技術並結合自主研發的智慧管理方案，透過即時分析行動網路負載、智慧調控基地台運作及離峰動態休眠，在維持網路服務品質的同時，降低能源消耗。去（2025）年透過AI智慧節能已節省數百萬度電，展現中華電信在通訊服務持續成長之際，運用科技提升能源使用效率、降低環境負荷的具體成果。

中華電信也將科技創新應用於生態保育，運用AI影像辨識、AI聲音辨識及AIoT環境監測等技術，打造國內首創「鳥類水上方舟」智慧保育模式，透過科技即時掌握棲地環境與潛在威脅，守護鳥類與濕地生態環境，讓AI從提升企業營運效率的工具，進一步成為守護自然生態的重要力量。

在社會永續面向，中華電信指出，將AI技術導入通訊服務，建構防詐安全網，有效攔阻數以億計的詐騙訊息與威脅，守護全民數位生活。除了持續強化AI簡訊反詐技術，從國境內到國境外、從商業簡訊到個人多媒體簡訊，中華電信運用AI辨識異常內容及可疑特徵，攔阻詐騙訊息。

同時，推出「防駭守門員」、「色情守門員」、「Line Bot AI 防詐隊長」等多項網路資安防護服務，每年平均阻擋 107.7 億次的資安及詐騙威脅。中華電信也透過數位防詐宣導課程及AI互動體驗，協助高齡長者及弱勢族群提升網路安全意識、數位應用能力及識詐防詐能力，讓創新科技成為守護全民數位安全的力量。

中華電信董事長簡志誠強調，永續發展已成為企業核心競爭力的重要基礎，也是企業創造長期價值的關鍵，此次獲《TIME》評選為全球TOP 1%永續企業，不僅是對中華電信長期推動ESG成果的肯定，也凸顯中華電信在國際永續舞台上的強韌競爭力。未來，中華電信將持續以科技創新驅動永續韌性，深化淨零減碳、生態保育與社會共融行動，攜手員工、客戶、夥伴及社會各界，共同實踐「科技向善、永續共好」。