輝達破天荒訂 AI 工廠儲能認證規範 群聯意外成為大贏家

輝達首度於官網釋出AI工廠儲能認證標準，群聯意外成為第一家符合相關規範、提供完整AI算力與儲能解決方案的台廠，並且搭載的就是輝達指定認證的特斯拉Megapack 2 XL構網型（Grid-Forming）儲能系統，助攻群聯率先搶下商機，成為台廠大贏家。

群聯攜手阿波羅電力與特斯拉能源，整合旗下aiDAPTIV+平台、智慧能源管理系統及大型儲能設備，打造從AI運算、電力供應到能源調度的完整解決方案。

業界認為，輝達這次將AI工廠從過去以GPU、網路及伺服器為核心，進一步把電力、散熱與能源管理納入整體架構，儲能設備正式成為AI工廠不可或缺的關鍵環節。

群聯雖非此次輝達直接認證的儲能設備供應商，但已超前部署，在官網揭露透過與特斯拉能源及阿波羅電力合作，率先串起AI運算與電力基礎建設。

業界分析，群聯扮演的是AI運算技術及整合應用的角色，不僅提供企業部署地端AI所需的算力方案，更將能源管理納入整體規劃，從單純的記憶體控制晶片供應商，擴大在AI基礎建設的布局。

在運算端部分，群聯透過aiDAPTIV+平台，運用Flash延伸記憶體技術，降低AI模型訓練對昂貴GPU記憶體的依賴，讓企業能以更具成本效益的方式建置地端AI運算環境，兼顧資料主權與資訊安全，降低企業導入AI的門檻。

能源端方面，則由阿波羅電力提供表後儲能、智慧能源管理系統（EMS）及綠電配置，並導入特斯拉Megapack 2 XL構網型（Grid-Forming）儲能系統，形成從算力供應到電力調度的完整架構。

業界說明，相較傳統跟網型儲能，特斯拉構網型技術能主動建立及穩定電壓與頻率，具備黑啟動能力，可獨立建立微電網，並以毫秒等級快速響應電力負載變化，降低外部電網異常造成設備跳機的風險，為AI模型訓練、研發及測試作業提供穩定的電力後盾。

隨著AI運算密度持續提高，電力取得及供應穩定性已成為AI工廠擴建的重要條件，群聯結合自身記憶體與AI運算技術，串聯特斯拉儲能設備及阿波羅電力的能源調度能力，讓AI運算不再只是單純的GPU投資，而是整合算力、電力與營運效率，並強化AI業務的應用範疇，全力搶占企業地端AI及下一波AI工廠建置商機。

針對AI工廠全新認證規範計畫，輝達強調，相關規範為開發者提供明確的資格要求，並為合作夥伴提供一種明確的方式，證明特定產品符合其類別的要求。

輝達指出，這次新的認證規範將針對不同類別進行具體要求和審查動作，藉此幫助客戶更有信心地評估產品，降低整合風險，並推動部署；對於儲能系統供應商而言，合作夥伴需在規定的認證範圍內進行必要的認證測試，並提交支援資料供輝達審核和批准。