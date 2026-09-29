台積傳德州建美國第二園區 環球晶擁地利優勢 有望奪更多訂單

台積電（2330）傳有意在美國建置第二園區，落腳德州達拉斯呼聲高，環球晶（6488）正在達拉斯北部謝爾曼市（Sherman）興建全美最大的12吋矽晶圓新廠。法人看好，台積電若在達拉斯設廠，環球晶將可落實「在地生產、在地交貨」，與台積電關係更緊密，就近擴大供貨晶圓製造必備的矽晶圓材料，成為當紅炸子雞，受惠大。

環球晶在全球半導體、尤其各大廠投入「美國製造」的戰略地位日益重要。此前，美國記憶體大廠美光宣布與環球晶合作，簽訂長達十年矽晶圓長期供貨協議，美光更提供環球晶5億美元策略性資金支持，就是要綁定充裕的矽晶圓料源。這是環球晶歷史上時間最長、金額最大的合約。

環球晶是目前唯一能在美國本土製造供應12吋先進製程應用產品的業者，而且其德州新廠才大致建置第一期產能到位而已，後續可擴充區域仍不少，因此只要晶圓代工廠於美國製造的量能越多，對於該公司來說，等於潛在訂單合作空間愈大。

環球晶提到，位於德州謝爾曼市12吋新廠的第一期月產能約達30萬片，已完成多家客戶認證，並持續進行製程優化；至於密蘇里州聖彼得斯市12吋新廠則持續進行客戶送樣與驗證，其射頻絕緣體上矽（RF-SOI ）與矽光子產品已進入小量生產。

環球晶強調，客戶現在看的不僅只是矽晶圓價格，還考慮在地生產、供應穩定性及更緊密的技術合作等。隨著供應鏈逐漸走向區域化，全球矽晶圓生產布局多元化是一大關鍵優勢。

根據環球晶德州新廠的規畫，第一期與第二期計畫位於同一棟建築內，整個園區總共規畫可容納六個期程。在第一期建設期間，該公司同時也先完成第二期的建築外殼主體，以及大部分的共用基礎設施與公用設施。因此其未來德州新廠的產能擴充，並不一定需要興建新廠房，而主要是增添生產設備及強化支援基礎設施。

環球晶強調，其德州新廠近期的首要任務是持續提升第一期的產量，同時逐步善用為第二期預留的空間與基礎設施，可預期該廠供應產能將隨著時間而持續增加。