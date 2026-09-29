環球晶德州廠 拚就地交貨台積

台積電傳有意在美國建置第二園區，落腳德州達拉斯呼聲高，環球晶正在達拉斯北部謝爾曼市（Sherman）興建全美最大的十二吋矽晶圓新廠。法人看好，台積電若在達拉斯設廠，環球晶將可落實「在地生產、在地交貨」，與台積電關係更緊密，當地就近擴大供貨晶圓製造必備的矽晶圓材料，受惠大。

環球晶在全球半導體、尤其各大廠投入「美國製造」的戰略地位日益重要。

先前美國記憶體大廠美光宣布與環球晶合作，簽訂長達十年矽晶圓長期供貨協議，美光更提供環球晶五億美元策略性資金支持，就是要綁定充裕的矽晶圓料源。這是環球晶史上時間最長、金額最大的合約。

環球晶是目前唯一能在美國本土製造供應十二吋先進製程應用產品的業者，且其德州新廠才大致建置第一期產能到位而已，後續可擴充區域仍不少，因此只要晶圓代工廠於美國製造的量能愈多，對環球晶來說，等於潛在訂單合作空間愈大。

環球晶提到，位於謝爾曼市十二吋新廠的第一期月產能約達卅萬片，已完成多家客戶認證，並持續進行製程優化；至於密蘇里州聖彼得斯市十二吋新廠則持續進行客戶送樣與驗證，其射頻絕緣體上矽（RF-SOI）與矽光子產品已進入小量生產。