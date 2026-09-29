台系半導體設備鏈整廠輸出 VSMC晶圓廠產能被訂光

晶圓代工廠世界先進與恩智浦半導體（ＮＸＰ）合資成立的ＶＳＭＣ首座十二吋晶圓廠昨天開幕，世界先進董事長方略表示，第一期產能已全數被客戶預訂，新增需求只能等待下一階段產能，公司已開始蒐集客戶、財務及技術需求，評估第二座廠提前啟動的可能性。

ＶＳＭＣ於二○二四年成立，同年十二月於新加坡舉辦動土儀式，建置十二吋晶圓廠，歷時廿二個月完成建廠，並已順利試產首批晶圓，良率超過百分之九十九，預計明年首季量產。這座晶圓廠將採用一三○奈米至四十奈米製程技術，生產混合訊號、電源管理、類比產品及矽中介層等產品，以支援高速運算、行動裝置、車用、工業及消費性電子等終端市場需求。

方略指出，ＶＳＭＣ跨過第一座十二吋廠門檻後，建廠經驗、團隊能力都大幅提升，且不少廠務基礎設施及建築已經完成；隨著首廠量產、營收擴大，下一階段投資的財務壓力可望降低，未來再建一座廠的難度將會比第一座低。

至於二廠是否朝廿八奈米等技術推進，方略說，目前仍在「看、聽、想」，產品、製程及應用定位都會直接影響最終投資金額。未來仍將延續目前與恩智浦的合作架構。

面對市場討論ＡＩ投資降溫，方略表示，ＡＩ發展已「勢不可擋、不可逆」，即使未來成長速度放慢，也不代表晶圓產能就會空出來，目前全球資金、人才、電力及半導體資源大量流向ＡＩ，反而對其他應用形成排擠，世界先進既有功率半導體產能甚至已無法完全滿足客戶需求。他說，這波ＡＩ帶動的半導體需求與過去短期景氣循環不同，過往產業常出現快速的「ups and downs」，但這一波看起來持續時間會更長。

而這次ＶＳＭＣ新加坡十二吋晶圓廠落成啟用，除了象徵世界先進從八吋跨入十二吋晶圓製造，更值得關注的是，新廠從規畫、建置到設備進駐，背後集結一批長年參與台積電建廠的台灣廠務供應鏈，也讓台灣累積數十年的「快速複製晶圓廠」能力，再度成功輸出海外。

相關人士指出，ＶＳＭＣ新加坡十二吋晶圓廠從技術授權、技術移轉到建廠，均獲得世界先進大股東台積電奧援。尤其ＶＳＭＣ建廠工程集結帆宣、漢唐、漢科及亞翔等台灣廠務工程業者，從無塵室、機電工程，到氣體、化學品供應與設備裝機，形成完整的半導體建廠戰力。而隨著晶圓製造版圖全球化，這些業者也從過去主要服務台灣客戶，逐步把工程能力延伸至海外市場。因此ＶＳＭＣ不只是世界先進的一座海外晶圓廠，更可視為台灣半導體「整廠輸出」能力的展現。