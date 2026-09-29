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傳台積擬赴德州設第2園區 再蓋6座晶圓廠

聯合報／ 記者李珣瑛／新竹報導
半導體設備業界傳出台積電擬擴大「美國製造」版圖，在德州達拉斯啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠。圖為位於亞利桑那州鳳凰城的台積電美國廠。中央社
半導體設備業界傳出台積電擬擴大「美國製造」版圖，在德州達拉斯啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠。圖為位於亞利桑那州鳳凰城的台積電美國廠。中央社

半導體設備業界傳出，台積電擬擴大「美國製造」版圖，繼亞利桑那州之後，啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠，落腳德州達拉斯呼聲高，總投資金額估超越亞利桑那州的二六五○億美元，進一步串起亞利桑那晶圓製造與德州先進生態系的「美南半導體雙核走廊」。

至昨晚截稿前，未取得台積電回應。不過，近期「台積電要去德州蓋新廠」的傳言在半導體業界陸續傳開，多名不具名的供應鏈廠商均私下證實，的確聽到供應商同業提起過，但業主並未通知要求預做準備。

因應ＡＩ與高效能運算（ＨＰＣ）客戶的強勁需求，台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠區，目前總投資額已拉高至二六五○億美元，規畫打造包括六座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心的製造聚落。

台積電近年來加碼海外布局腳步，主要考量貼近龐大客戶的需求、分散地緣政治風險，以及克服台灣在土地與水電等資源的限制。由於美國客戶占台積電營收比重在今年上半年高達約百分之七十五點六四，因此，貼近終端市場與客戶需求，及規避高關稅風險，成為前進美國設廠重要考量。

業界盛傳，台積電響應輝達、英特爾、超微、蘋果等大客戶對美國在地生產的需求，加上川普政府再次揚言晶片製造商必須遷回美國，否則將被課高達百分之兩百關稅，規畫要在美國建第二園區，落腳德州達拉斯呼聲高。

由於後續建廠勢必邁入更先進的製程節點，因此，若台積電啟動美國第二園區計畫，總投資金額估將超越亞利桑那州的二六五○億美元。

業界分析，達拉斯及北德州有「矽草原」（Silicon Prairie）之譽，擁有成熟的半導體製造、矽晶圓供應鏈、光通訊與國防軍工聚落，包括德儀、Coherent、三星、特斯拉等大廠都在當地設廠，台積電若在此落地，將會帶來龐大的群聚效應，並滿足美國政府供應鏈本土化的要求。

另一方面，台積電亞利桑那州廠區仍面臨當地缺水、缺電、缺工等挑戰。擁有充裕人才、稅負低，以及穩定電力的德州，成為吸引台積電考量前往投資，並打造第二園區的首選。至於達拉斯是否已雀屏中選？供應鏈業者認為，已進入評估尾聲，但是台積電董事會尚未拍板。

德州 晶圓 台積電 亞利桑那州 輝達

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