輝達釋出AI工廠認證規範 點火儲能商機

輝達於官網首度釋出AI工廠認證規範「DSX Ready to Qualified」，聚焦儲能、散熱兩大領域，儲能是輝達過往鮮少提及的項目，最受關注，特斯拉是首波入列認證廠商。台廠中，電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）都是特斯拉儲能供應鏈，躋身輝達AI工廠儲能商機第一梯隊，有望迎來大單。

業界說明，輝達向來都是AI規格領導者，陸續開出多項AI伺服器標準，輝達執行長黃仁勳一直以來力推AI工廠，認為是AI落地最重要的一環，這次首度進擊終端AI工廠規範，意味輝達在全球AI產業的主導範圍，已從零組件、系統，全面擴及到工廠應用端，意義重大。

根據輝達官網內容，首波入列「DSX Ready to Qualified」的儲能認證廠，共有特斯拉、日立能源、LG能源解決方案等三家國際大廠；換言之，能擠進這三家大廠供應鏈的廠商同步受惠。

其中，特斯拉在儲能業務與台廠往來甚深，電源雙雄台達電、光寶主要負責電源供應器，尤其台達電以電力電子與電池技術為核心，具備軟硬體研發、生產製造、品管、系統整合與驗證能力，可提供一站式儲能解決方案。

台達電在儲能設備的最大優勢，在於整合創能、儲能與能源系統，包含功率調節系統（PCS）、儲能電池管理（BESS）、能源管理系統（EMS）等設備均可一條龍供應，且台達電的調頻備轉輔助服務可達「秒級」反應，具技術領先優勢。另外，乙盛-KY與松川則分別供應特斯拉儲能相關機構件與繼電器，同步沾光。

業界人士表示，三大國際儲能廠獲得輝達認證後，等於為合作夥伴取得入場券，未來將與輝達共搶AI工廠落地商機大餅，加上近期「非紅供應鏈」趨勢持續，台廠很有機會獲得更多訂單。

針對AI工廠全新認證規範計畫，輝達強調，相關規範為開發者提供明確的資格要求，並為合作夥伴提供一種明確的方式，證明特定產品符合其類別的要求。

輝達指出，這次新的認證規範將針對不同類別進行具體要求和審查動作，藉此幫助客戶更有信心地評估產品，降低整合風險，並推動部署；對於儲能系統供應商而言，合作夥伴需在規定的認證範圍內進行必要的認證測試，並提交支援資料供輝達審核和批准。

業界認為，輝達推動AI工廠全新認證規範計畫，不僅能幫助客戶降低風險、加速部署，更重要的是能解決產業最大的痛點。